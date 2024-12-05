新华社首尔12月4日电 题：韩国6小时紧急戒严风波

新华社记者

4日一早，首尔街头车水马龙。韩国股市正常开盘，学校正常上课。只是，经历6小时戒严之后，韩国政局已然陷入混乱，在野党阵营发动弹劾箭在弦上，尹锡悦政权深陷危局。

（一）

当地时间3日晚10时25分许，韩国总统尹锡悦发表紧急谈话，宣布实施紧急戒严。尹锡悦称，此举旨在铲除“从北势力”，维护宪政秩序。

尹锡悦称最大在野党共同民主党在国会提出预算削减案是“玩弄”国家财政，“是策划内乱的反国家行为”。他必将剿灭“将国家推向亡国边缘的元凶、反国家势力”。

戒严司令部随后成立，陆军大将朴安洙被任命为戒严司令官。发布的戒严布告内容包括禁止国会和地方议会、政党活动，禁止政治结社、集会、示威等政治活动，所有言论和出版都受戒严司令部管控。

这是韩国时隔45年再次出现戒严事态。而再过几天，就是“双十二政变”发生45周年。

1979年10月26日，时任总统朴正熙遭刺杀，代总统崔圭夏宣布次日凌晨开始戒严。当年12月12日，来自戒严司令部的全斗焕发动军事政变。1980年5月17日，全斗焕将戒严扩大到全国，实际上执掌国家大权，导致“光州事件”发生……

尹锡悦宣布戒严后，韩国从媒体到民众第一反应几乎都是“什么？戒严了？”

记者打车赶往总统府一带。60多岁的司机金师傅对于戒严令很吃惊。他说，自己年轻时经历过上世纪七八十年代韩国军政府时期的乱象。“我没想到都2024年了，韩国还能再来一次戒严令。”

（二）

宣布戒严后，韩国共同民主党党首李在明呼吁国会议员和市民立即赶往国会议事堂，保卫国会。“尹锡悦背叛了国民，从这一刻起他不再是韩国总统。”

尹锡悦所属执政党国民力量党党首韩东勋说，总统宣布戒严是错误的，“我们将和国民一同阻止”。

与此同时，戒严部队前去封锁国会。直升机在首尔上空飞过，装甲车队隆隆穿过首尔市区。4日零时许，戒严部队开始进入国会大楼。

此时，已有不少议员抵达。年届六十的李在明通过网络直播自己翻墙进入国会大楼。

初冬的首尔，夜晚寒风凛冽，抗议者手持“反对戒严”“中断戒严”等标语，高声呼喊“打开大门”“撤销戒严”，情绪激动。

“绝大部分韩国人都不可能同意戒严，这只会让尹锡悦的支持率更低。”一名市民义愤填膺地告诉记者，“现在民生本来就艰难，戒严会严重影响社会正常运转，这让个体户和小商贩怎么生活？”

（三）

零时45分许，戒严部队进入国会本厅后，与一些国会议员及议员助理发生推搡。电视直播画面显示，在一处通道，人们用椅子、桌子堵住玻璃门，还动用灭火器，试图阻止戒严士兵。

全副武装的士兵没有强力阻止议员进入国会大楼，也没有实施逮捕。

包括国民力量党18名议员和在野党阵营172人，总计190名国会议员赶到国会。大楼一条走廊上，李在明同韩东勋握手。

4日凌晨1时许，国会召开全体会议，出席会议的190名议员全部投赞成票，超过国会总议席300席的半数，要求尹锡悦立即解除戒严的决议获得通过。国会议长禹元植宣布，紧急戒严令已经无效。

这一消息在国会外的抗议现场传开后，市民们欢呼，高呼口号：“赶走尹锡悦！”

凌晨4时27分许，尹锡悦通过电视直播宣布，按照国会要求，已经撤回戒严部队。随后，尹锡悦主持召开国务会议，于5时许正式解除戒严。

（四）

韩国历史上，共计宣布戒严令16次，其中紧急戒严令12次。据韩国媒体报道，尹锡悦在深夜突袭式宣布戒严，一些核心幕僚甚至在宣布戒严前30多分钟才回到龙山总统府。

有分析认为，韩国朝野围绕下一年度预算案的纷争是尹锡悦突然宣布戒严的导火索，背后凸显朝野斗争趋于白热化以及尹锡悦政府“跛脚鸭”压力日益加剧。

近日，共同民主党利用议席优势，在国民力量党议员缺席情况下，史无前例地在国会单方面推动针对尹锡悦的预算削减案，把总统秘书室、国家安保室等尹锡悦“左膀右臂”的预算砍了4.1万亿韩元（约合28.92亿美元）。

共同民主党还指认首尔中央地方检察厅多名高级检察官袒护“第一夫人”金建希，对这些检察官发起弹劾。一旦弹劾通过，意味着国会可能重启对她的司法调查。

在保守派阵营看来，这是共同民主党为保卫身陷腐败官司的李在明而对尹锡悦政权发动反击。尹锡悦是检察官出身，依赖检察系统，不愿坐以待毙。

此次风波的根本原因，则是近年来韩国政治极化对立越发严重。尹锡悦执政以来，国会与总统府矛盾日益尖锐。

在韩国，国会掌握立法、财政审查等大权。从以不到1个百分点的选票优势当选总统开始，尹锡悦就面临民意高度分裂、朝野高度对立，几乎处处受制于国会。今年4月的国会选举更是加剧了这种“朝小野大”局面。

早在今年9月，在野党就怀疑尹锡悦准备戒严，缘由是他提名曾任总统府警卫室长的亲信金龙显为国防部长官。韩国媒体报道，这次戒严确实是金龙显建议的。

（五）

国民力量党领导层4日在国会召开非公开最高委员会会议，讨论尹锡悦退党和内阁全体辞职等方案，以对尹锡悦发布紧急戒严令问责。共同民主党宣布，将以内乱罪控告尹锡悦、金龙显、行政安全部长官李祥敏等人，并推动弹劾尹锡悦。

当天下午，共同民主党等六个在野党以尹锡悦违反宪法和法律为由，向国会发起弹劾动议。国会拟于6日至7日进行表决，通过需三分之二议员赞成。支持通过弹劾案的在野党和无党派议员共192人，加上国民力量党内支持韩东勋的议员，弹劾案很可能过关。

根据韩国《戒严法》关于“紧急戒严”的规定，在战时、事变或相应的国家紧急事态时，与敌人交战状态或社会秩序极度混乱、行政及司法职能执行存在明显困难时，根据军事需要或为维持公共秩序安定有序，总统有权宣布戒严，但需要国务会议批准。

按照流程，弹劾案如果获得国会通过，将提交宪法法院，审理过程最长6个月。在此期间，总统将被暂停职权。分析人士认为，无论弹劾案是否通过，尹锡悦都将陷入政治危机，韩国政坛将面临更多混乱和纷争。

(责编：贾文婷、崔译戈)