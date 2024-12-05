这是11月30日在喀麦隆首都雅温得拍摄的中国援喀国民议会大楼外景。新华社发（科普索摄）

新华社雅温得12月4日电 通讯｜中国喀麦隆务实合作迎来新地标

新华社记者王泽 欧阳子英

日前，喀麦隆首都雅温得市政湖畔的阿特蒙戈高地热闹非凡。伴随着欢快激昂的乐曲，身着民族服装的当地演员载歌载舞，迎接前来参加中国援喀国民议会大楼竣工和交接仪式的宾客。

高地上，议会大楼的玻璃幕墙在阳光下闪着银光，大楼外墙上红色的“中国援助”中文标识格外醒目，下面用法文书写着“为了共同的未来”。喀麦隆国民议会议员、政府官员和各国驻喀使节等1000余人参加仪式，共同见证这一重要时刻。

在阵阵掌声中，喀麦隆国民议会议长卡瓦耶接过象征议会新大楼交接的“钥匙”。

这是11月19日在喀麦隆首都雅温得拍摄的中国援喀国民议会大楼半圆会议厅内景。新华社发（科普索摄）

卡瓦耶在致辞中说，这座大楼是喀中两国合作的巨大成果之一。两国携手同行，一起办成许多大事，始终互相理解，开展了密切、务实的双赢合作。“这就是真正的友谊，千言万语汇成一句话——‘谢谢’！”

中国援喀国民议会大楼项目于2019年12月奠基，历时近5年建成。“在项目建设过程中，我们也遇到许多挑战，例如新冠疫情暴发对工期产生重大影响，运送设备的船只发生火灾……”喀国民议会副议长、中国援喀国民议会大楼项目跟踪委员会主席达图奥说，很高兴看到项目团队克服了各种困难，展现出坚定决心和顽强意志。

喀麦隆国民议会的议员们对议会新大楼期盼已久。“原先的办公楼在2017年年底毁于火灾，我们不得不搬到一个很不方便的地方办公。”喀国民议会议员阿利姆告诉记者，他期盼搬进这座被喀麦隆民众称为“建筑瑰宝”的新大楼办公。

议员梅博卡说，大楼设计考虑到了残障人士等人群的需求，配备的设施可以确保每个人都能享有舒适的工作环境。

这是11月19日在喀麦隆首都雅温得拍摄的中国援喀国民议会大楼半圆会议厅内景。新华社发（科普索摄）

看着这座大楼顺利交接，北京城建集团援喀国民议会大楼项目负责人崔金平深感自豪。他介绍说，这一项目为喀麦隆培养了一批建筑人才。建设初期，中方工人采取了“师父带徒弟”模式，一名中方工人带4至5名喀方工人。经过一段时间的培训，“徒弟们”基本都能独立完成施工工作。

“我非常钦佩中国同事的精湛技术。能够与他们一起建设我的国家，我感到非常荣幸。”拥有近10年工作经验的喀方工人让·阿坦加纳对记者说，建设过程中他从中方工人身上学到很多，议会大楼项目堪称巅峰之作。

“援喀国民议会大楼是由北京城建倾力打造的喀麦隆新地标，不仅承载着当地人民的期望，更是中喀两国友谊与合作的见证。”崔金平说。

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