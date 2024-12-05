——访美中合作基金会执行主席约翰·米勒-怀特

本报记者 严 瑜 林子涵

米勒-怀特接受本报记者采访。

本报记者 林子涵摄

“中国坚持走和平发展道路，彰显了中国哲学的深厚意蕴，向世界传递了和平、和睦、和谐的理念。”在刚刚结束的2024年“读懂中国”国际会议（广州）上，美国美中合作基金会执行主席约翰·米勒-怀特接受本报记者采访时表示。

米勒-怀特多年来致力于推动中美关系健康发展。他认为，“和”是中国的文化基因。走和平发展道路的中国式现代化，展现了不同于西方现代化模式的新图景，为人类实现现代化提供了新的选择。在当前的国际背景下，中国坚持和平发展，有利于推动世界各国携手共进、互利共赢，为世界合作发展凝聚共识与力量。同时，他认为，中华文明蕴含的“和合”思想为美中两个大国寻找正确相处之道提供重要启示。

“中国社会的自信与活力令人振奋”

“过去10多年间，我曾到访中国多个省区市，去过中国的不少城镇与村庄。中国的发展变化、中国社会的自信与活力令人振奋。”米勒-怀特说。在他看来，中国坚持以人民为中心，注重保障和改善民生，实现人民幸福、社会和谐，彰显了中华文明赋予中国式现代化的深厚底蕴。

“中国‘和’文化源远流长，蕴含着中国人的宇宙观、天下观、社会观、道德观。中华民族一直追求和传承和平、和睦、和谐的理念。”米勒-怀特说，中国传统哲学中的和谐思想深刻影响中国的治国理念，并延伸至中国式现代化的实践。

米勒-怀特谈道，中国已经实现8亿贫困人口全部脱贫，提前完成联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，创造了人类发展史上的壮举。1978年，中国国内生产总值（GDP）为1495亿美元，占世界经济的比重为1.7%。改革开放以来，中国经济总量持续扩大，2023年经济总量达到17.8万亿美元，占世界总量的比重提升至16.9%，人均GDP已上升到超过1.2万美元。

“中国的现代化进程，规模之大、速度之快、全球影响之深远，人类历史上前所未有。”米勒-怀特说，“中国改革开放和现代化建设取得了历史性成就，实现了经济快速发展和社会长期稳定。”

“中国共产党领导中国人民探索出独具特色的现代化发展道路，使中国民生福祉不断提升。作为世界上最大的发展中国家，中国的理念和经验弥足珍贵。”米勒-怀特表示，中国没有照抄照搬西方国家现代化模式，而是走出了符合本国国情的现代化道路。中国14亿多人口整体迈入现代化社会，规模超过现有发达国家人口的总和，将改写人类现代化的世界版图。

“中国证明，通往发展的路径不只有一条”

在米勒-怀特看来，强调和谐是中国式现代化发展模式的一个重要特点。“中国将儒家思想中的和谐理念与马克思主义关于共同富裕的理论成功结合。不同于西方模式的中国式现代化，不仅为中国14亿多人口带来福祉，更对全球80亿人口具有重要意义。”米勒-怀特指出，中国式现代化为世界发展提供了一个全新选择，中国发挥了引领全球的独特作用。

过去，西方一些观点认为，现代化只有西方一个模式。“西方社会原本以为，发展中国家如果不复制西方模式，就不可能实现发展。然而，中国用实际行动证明，通往发展的路径不只有一条。中国走社会主义发展道路，成为目前世界上经济增长速度最快的国家之一。”米勒-怀特认为，中国为广大发展中国家树立榜样。中国提供的不同于西方的发展模式，对广大发展中国家具有鼓舞人心的作用。也因如此，中国提出的合作选项，比如共建“一带一路”倡议、亚洲基础设施投资银行、亚洲开发银行等，更易打动发展中国家。

谈及中国式现代化为世界发展带来的机遇，米勒-怀特表示，“‘和合共生’‘和衷共济’等理念贯穿于中国与世界的交往之中。中国一直关注其他发展中国家的发展，并乐于与它们分享发展经验与发展机遇。中国领导人不只是考虑中国人民的共同繁荣、实现社会主义的共同理想，还进一步提出推动构建人类命运共同体的中国方案。这就是中国式现代化，一种社会主义的现代化模式，与资本主义的现代化道路截然不同，中国式现代化是中国赠予世界的礼物。”

“合作而非对抗，才能克服分歧，携手向前”

米勒-怀特的妻子戴敏是一名美籍华人。“1997年，我在纽约遇到了我的妻子，此后我有机会结识来自中国各行各业的朋友。”米勒-怀特说，接触的中国人多了，他们身上的一些特质，比如勤劳、聪明、乐于合作，促使他更加渴望真正了解中国。与此同时，他在为一些美国跨国公司提供商业咨询时发现，许多美国企业对如何与中国开展合作缺乏了解。

为此，2008年，米勒-怀特和戴敏创立了美中合作基金会，并撰写了“美中伙伴关系”系列丛书，致力于推动美中两国之间的相互理解。“我们试图向人们解释，为什么全球两大经济体能够而且必须协调一致、和平共处。”米勒-怀特说。

在深入研究中国传统文化后，米勒-怀特认为，中华文明蕴含的“和合”思想对美中两国相处具有重要启示意义。“中华文化崇尚和谐，中华文明具有突出的和平性。中国坚持走和平发展道路，向世界传递了和平、和睦、和谐的理念。”他说，在当前的国际背景下，中国坚持和平发展，有利于推动各方携手共进、互利共赢。

米勒-怀特认为，文明冲突不是必然，中国提供了一种思考中美如何相处的新方式，即两国并非只能是你输我赢的零和博弈，还可以合作共赢、共同发展。正如他在《中美关系新战略：跨越零和博弈的中美双赢之路》一书中所提出的观点，美国遏制或打压中国，并不能让美国实现经济发展与国家安全的目标，美中两国只有理解彼此的文化和传统，和平共处，才能更好地在国际事务和双边关系上实现合作。

“美中两国的经济总量占全球经济总量的比重超过40%。根据国际货币基金组织的预测，未来5年，中国经济对世界经济增长的贡献率将达到21%左右，美国的贡献率则接近12%。如果全球最大的两个经济体发生争执，那对任何人都没有好处。此前种种例子已经证明了这一点。”米勒-怀特说，“美中合作而非对抗，才能克服分歧，携手向前。”

(责编：贾文婷、崔译戈)