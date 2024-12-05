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春节申遗成功

2024年12月05日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社巴拉圭亚松森12月4日电（记者周永穗、朱雨博）中国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”4日在巴拉圭亚松森举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会上通过评审，列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。至此，中国共有44个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册，总数居世界第一。

　　春节是内涵最为深厚、内容最为丰富、参与人数最多、影响最为广泛的中国传统节日。每逢春节前后，全世界华人都会围绕着辞旧迎新、祈福纳祥、团圆和谐的主题欢庆这一佳节。数千年来，春节不断维系和强化着个人、家庭和国家的情感纽带，对中华文明的绵延赓续发挥了重要作用。随着海外传播范围的日趋扩大，春节已成为世界普遍接受、认同和欣赏的中华文化符号。

　　“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”为中国人共享，在全国各地广泛实践，寄托了中国人的人伦情感、家国情怀，体现了人与自然和谐共生、人与人和睦相处的价值理念，在促进家庭和睦、社会和谐、经济发展、环境保护等方面发挥着重要作用。该遗产项目列入人类非物质文化遗产代表作名录，对增进海内外中华儿女的文化认同、践行全球文明倡议、推动构建人类命运共同体具有重要意义。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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