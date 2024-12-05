通车3年来，中老铁路全段累计发送旅客4292万人次，老挝段累计发送旅客741.76万人次、运输货物1074.41万吨——

本报记者 孙广勇 杨 一

行驶在老挝琅勃拉邦的中老铁路“澜沧号”动车组列车。

本报记者 孙广勇摄

12月3日，北起中国昆明、终抵老挝首都万象的中老铁路迎来开通运营3周年。3年来，中老铁路运输能力持续增强，影响力辐射泰国、柬埔寨、马来西亚等东南亚多国，助力区域互联互通水平不断提升，成为联通内外、辐射周边、双向互济、安全高效的“黄金大通道”。

提升区域互联互通水平和贸易便利化

每天上午7时30分至9时10分，是万象火车站格外繁忙的时段。开往琅勃拉邦站的C98次列车、开往昆明南站的D88次列车和开往磨丁站的K12次列车陆续发车。老挝姑娘安乔刚刚穿过拥挤的人群，准备登车。每个月，她都会乘坐中老铁路列车回老家孟赛看望奶奶。“以前，从万象到孟赛坐汽车要花费一天一夜，现在坐火车只需要3个小时左右。”

作为老挝第一条现代化铁路，中老铁路不仅改变了老挝人的出行方式，也为国际旅客提供了新的出行选择。通车3年，中老铁路老挝段日均开行旅客列车从最初的4列增至14列，日均发送旅客从1000多人次增至近1.5万人次。老挝新闻文化和旅游部发布的数据显示，从万象前往琅勃拉邦的旅客中有85%选择乘坐火车。

今年4月，在国际旅客列车开行一周年之际，中老铁路新增1对国际旅客列车，连接中国西双版纳和老挝琅勃拉邦两个旅游城市。这趟国际旅客列车的开通，让旅客可实现朝发夕至。

老挝《万象时报》总编辑通洛表示，以前老挝交通不便，老中铁路的运行给游客提供了便捷而实惠的交通体验。希望更多的国际游客乘火车来到老挝，感受这里独特的自然风光和生活方式。

数据显示，截至今年11月30日，中老铁路全段累计发送旅客4292万人次，老挝段累计发送旅客741.76万人次、运输货物1074.41万吨，跨境货物品类由开通初期的橡胶、化肥、百货等10多种扩展至电子、光伏、通信、汽车等2700多种，有效促进了沿线各类产业扩能升级和国际经贸往来。

老挝总理宋赛在接受本报记者采访时表示，老中铁路通车3年来，极大便利了老挝民众出行，促进地区间人员和货物往来，为提升区域互联互通水平和贸易便利化发挥了重要作用。

为老挝创造就业机会超过10万个

今年8月，中老铁路机车乘务员驾驶证颁发暨独立值乘仪式在万象火车站举行，老挝籍火车司机颂赛作为代表在仪式上进行宣誓。从3年前在首趟中老铁路列车上实习，到现在独立驾驶中老铁路货运列车，越来越多像颂赛一样的老挝年轻人在新岗位上不断实现自己的人生价值。

2020年6月，负责老挝段运营工作的老中铁路有限公司招收了第一批老挝籍机车乘务员学员，颂赛位列其中。经过两年的理论学习、实操培训和岗位锻炼，颂赛于2022年6月成为第一批66名老挝籍副司机中的一员，与中国籍火车司机共同值乘。2023年底，颂赛与其他13人通过相关资格考试，正式成为中老铁路首批实现独立值乘的老挝籍火车司机。“能为老挝铁路事业发展作出贡献，我感到非常自豪。”颂赛说。

3年来，数以千计的老挝籍学员参加培训，学习机车驾驶、车辆检修、客运、货运、调车等专业知识。轨道交通运营管理专业学员蓬皮蒙说：“投身铁路事业实现自己的人生价值，我对老挝铁路事业和自己的未来发展充满期待。”据介绍，截至今年10月，中老铁路老挝籍员工人数突破1000人，占员工总数的61.3%。老挝籍员工在铁路安全管理、客货运输、设备运用维护等方面发挥着越来越重要的作用。

老中铁路有限公司的数据显示，到2026年底，中老铁路万象运管中心老挝籍员工占比有望达到80%，琅勃拉邦维保中心老挝籍员工占比将由45%提升至65%。中老铁路为老挝创造了超过10万个就业机会。

助力地区经济发展与繁荣

中老铁路磨万段最大的货运站——万象南站的集装箱堆场上，印有“中国铁路”字样的集装箱整齐摆放；轨道上，一列满载集装箱的列车缓缓进站；办事大厅里，不少老挝企业代表在窗口办理货运业务。

距离中老边境十几公里的纳堆站，是另一个重要的货物运输枢纽。这个设计日装车7车、卸车9车，仅有1条货物线的“小货场”，在中老铁路开通后便成为老挝北部琅南塔省重要的货物集散地，创下了月装车703车、卸车160车的纪录，并长期保持高位运行。

不只是纳堆站，如今，中老铁路沿线各主要车站附近均已成为货物贸易的集散地。

中老铁路国际货物列车“澜湄快线”的开行将从昆明到万象的时间由过去的3天缩短至1天。“中老铁路+中欧班列”，将老挝、泰国、马来西亚等东南亚国家至欧洲的铁路货运直达时间缩短至15天。通过与西部陆海新通道、中欧班列的互联互通，中老铁路为中国连接南亚、东南亚提供了更加便捷、高效的物流大通道，助力地区经济发展与繁荣。

3年来，中老铁路国际货物列车开行总量已超1.5万列，运输跨境货物量超1060万吨，货值超440亿元人民币。

老中铁路有限公司货运负责人邓雨介绍，通过该铁路运来的中国货物可经老挝转运至泰国、越南、缅甸等多个东盟国家；从老挝发运到中国的货物已通达中国25个省区市。

在中老铁路的带动下，地区国家正加快铁路的互联互通。今年7月，泰老跨境铁路客运列车正式运行；泰国正加快中泰铁路建设；跨越马来西亚、泰国和老挝3国的货运列车“东盟特快列车”已投入运行；马来西亚持续推进东海岸铁路建设，积极推动与泰国高铁连接，并推动马新高铁建设；印尼正研究将雅万高铁延长至第二大城市泗水的可能性……东南亚国家稳步推进铁路建设和战略对接，地区互联互通水平有望持续提升。

泰国国家研究院泰中战略研究中心主任苏拉西·塔纳唐表示，通过铁路网络，东南亚国家加速互联互通，并赢得更多市场机会。“加强区域互联互通，有助于降低物流成本，促进人员流动，为相关国家创造更多发展机会，推动区域经济一体化进程。”

（本报万象电 杨永全参与采写）

(责编：贾文婷、崔译戈)