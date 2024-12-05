——习近平主席向二〇二四年“读懂中国”国际会议（广州）致贺信引发热烈反响

“中国期待同各国携手创造有利发展的环境和条件，积极应对各种困难和挑战，推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界各国现代化，谱写构建人类命运共同体的新篇章。”12月3日，国家主席习近平向2024年“读懂中国”国际会议（广州）致贺信，在与会中外人士中引发强烈共鸣。

大家表示，习近平主席的贺信深刻阐明了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重大意义，传递了中国同世界各国携手推进现代化事业的坚定信心和决心，激励着国际社会进一步了解中国、理解中国，同中国一道推进人类和平与发展的崇高事业。

中国国家创新与发展战略研究会创始会长、学术委员会主席郑必坚表示，习近平主席的贺信深刻把握历史大势和时代潮流，彰显了大国领导人的胸怀视野和责任担当。中国正在推进新一轮全面深化改革，这不但关系到中国式现代化的发展，也关系到世界的和平与繁荣。

习近平主席在贺信中指出，读懂中国，需要读懂进一步全面深化改革、推进中国式现代化。今天的中国正在加快构建高水平社会主义市场经济体制，稳步扩大制度型开放，主动对接国际高标准经贸规则，积极打造透明稳定可预期的制度环境。

作为一位长期专注改革研究的学者，中国（海南）改革发展研究院院长迟福林现场聆听习近平主席的贺信，倍感振奋。“改革开放是中国和世界共同发展进步的伟大历程。习近平主席强调了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的深远意义，向世界表明中国正采取一系列举措扩大高水平对外开放，为世界进一步读懂中国提供了重要指引。”

“中国从来没有停止过改革的步伐。在这一过程中，中国追求的不是独善其身的现代化，而是同包括广大发展中国家在内的各国一道共同实现现代化。”埃及前总理伊萨姆·沙拉夫说，埃及十分重视中国推进现代化带来的广阔合作机遇，埃中两国有很多合作项目正在进行当中。

“中国式现代化建设，既能满足14亿人民对美好生活的向往，也将为世界和平发展作出新的更大贡献。”与会国际嘉宾对习近平主席在贺信中的这句重要论述深表认同。

巴基斯坦前总理阿巴西表示，过去40多年间，中国经济实现了史无前例的大发展，不仅增进了中国的民生福祉，也为全球经济增长作出巨大贡献。共建“一带一路”就是中国式现代化惠及世界的鲜活例证，促进了包括巴基斯坦在内的共建国家的基础设施建设和互联互通，同时对接各国政策和发展战略，为共建国家的现代化发展提供了巨大助力。

埃塞俄比亚前总统穆拉图·特肖梅表示，面对各国人民需求，习近平主席提出共建“一带一路”倡议、三大全球倡议、构建人类命运共同体等重大倡议和理念，同世界各国共享发展红利。作为世界第二大经济体，中国创造了发展奇迹，中国式现代化将为世界各国合作共赢、共同发展带来广阔机遇。

当今世界百年变局加速演进，风险与机遇并存。“习近平主席的贺信为世界发展注入更多正能量。”世界教育创新峰会首席执行官史彦恺表示，当前全球正共同面对一系列挑战，各国只有齐心协力，才能有效应对难题，共建美好世界。对世界来说，更好地了解中国、了解中国政商学界的思想至关重要。

“面对单边主义、保护主义明显上升，中国保持战略定力，宣告坚持走改革开放之路的决心，有助于为世界创造有利发展的环境和条件。”对习近平主席的贺信，复旦大学一带一路及全球治理研究院常务副院长黄仁伟深有感触。他表示，以进一步全面深化改革推进中国式现代化，开辟中国式现代化广阔前景，对各国携手同行现代化之路意义重大而深远。

气候变化是全人类面临的共同挑战。明阳新能源投资控股集团董事长张传卫表示，要以习近平主席贺信精神为指引，加强国际交流合作，为实现人与自然和谐共生的中国式现代化，为世界应对气候变化和绿色转型贡献企业力量。

“中国的发展成就为世界提供了借鉴经验。”奥地利前总理沃尔夫冈·许塞尔表示，面对全球性挑战，各国需要加强对话，深化互信，将时代的不确定性转化为创造美好未来的机遇，朝着构建人类命运共同体的宏伟目标携手并进。

（新华社北京12月4日电 记者刘杨、马晓澄、陆浩）

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