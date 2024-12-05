十二月的深圳，梧桐山上草木葱茏，盐田港上水天相接。如今，推窗见绿、抬头见蓝、出门见园，已成为深圳一张耀眼的生态名片。海鸥、白鹭等，城市中频频现身的“自然精灵”便是深圳生态环境持续向好、不断改善的生动写照，彰显着这座现代化都市人与大自然和谐共生的独特魅力。

“千园之城” 打造家门口“天然氧吧”

12月的中山公园，一眼望去是满眼葱郁，枝繁叶茂，美人蕉随风摇曳。像这样坐落于市区的“家门口氧吧”在深圳还有很多。据深圳市城市管理和综合执法局数据显示，截至2023年底，深圳全市共有公园1290个，建成区绿化覆盖率为43.56%，人均公园绿地面积为14.69平方米，公园绿地500米服务半径覆盖率达91%，绿道总里程达3406公里在深圳，“千园之城”不是一个口号，而是居民出门就可实现的“公园二十分钟效应”。葱茏的植物、流动的水域、专业的健身设备……深圳的城市颜值焕新，居民生活的幸福感提升，生态环境也向绿向新。

梧桐山森林会客厅。盐田网供图

近年来，深圳市明确提出，建设一流的宜居城市，建设公园城市，实施“山海连城”计划，贯通“一脊一带二十廊”城市生态脉络；同时，构建多层次户外休闲步道体系，以纯生态方式打造一批精品远足径，让市民更好参与户外休闲、亲近自然生态、体验山海美景。人才公园、中山公园、大沙河生态长廊、虹桥公园等市民游客争相打卡的“网红公园”相继建成，既为户外运动爱好者提供了规划完善、配套设施齐全的登山徒步活动场所，也促进了全民健身运动的发展。

走进公园，急救设备AED、母婴室、帐篷区、一键预约停车等人性化服务让绿色公园有了温度。如今的深圳，一面是日新月异的科技之城，一面是面朝大海、春暖花开的宜居之城。人民网西班牙籍外专湖长明坦言：“过去我以为深圳只是一个科技之城，没想到这里的公园这么多、绿化程度这么高，很羡慕当地居民有这么好的生活环境！”

依海而生 谱写海湾生态新篇

沿着盐田区的海滨栈道向东而行，海平面上红日冉冉升起，一艘艘巨轮向着红日驶向大海的深处，繁忙的盐田港昼夜不息。作为一座因海而生、向海而兴的城市，深圳坐拥260.5千米的海岸线和51个岛屿，其管辖的海域面积达到2297平方千米。得天独厚的地理条件赋予了深圳与其他大城市不同的海湾风情，为保护好这片珍贵的海湾资源，深圳以美丽海湾建设为主线，以海洋生态环境改善为核心，做实做细美丽海湾建设新举措、新路线，实现海湾生态环境高水平保护和经济高质量发展互融互促，率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范。

虹桥公园。深圳新闻网供图

冬季来临，深圳湾吸引了上万只西伯利亚海鸥、白鹭、琵嘴鸭等鸟类前来过冬，碧蓝的海域上盘旋着成群结队的鸟类，与前来观鸟的民众亲密互动。人民网希腊籍外专康斯坦丁表示，眼前的景色让他想到自己的家乡，碧蓝大海和绿色林海，美丽的海滨景色尽收眼底。

曾经的深圳湾饱受污染问题困扰，水质污染超标、海水黑臭、生态失衡，为了有效保护深圳湾海域生态环境和生物资源，深圳湾积极采取措施，设置禁渔期、采用“河长制”、关闭排污口等一系列有效措施，深圳湾水污染得到控制，水质有了显著好转，还鸟类、鱼类一片干净的生存空间，也还给人类一片充满生机的深圳湾。

入海河流大沙河水质提升，深圳湾滨海休闲带、深圳湾人才公园与大沙河生态长廊“一带、一园、一廊”互联互通，福田红树林生态公园获评“国家生态环境科普基地”……高速发展的深圳一直走在生态优先、生态为民的高质量发展道路前沿，始终将先行、创新、绿色放在首位，谱写了人与自然和谐共生的美好画卷。

鱼鸥翔集 构筑城市自然“会客厅”

深圳湾的近岸滩涂上随处可见弹涂鱼、招潮蟹、沙蚕的身影，丰富的底栖生物吸引来众多水鸟，这些“自然精灵”为这片安静的海滩平添了几分生机。作为东半球候鸟迁徙的重要栖息地和中途歇脚点，深圳湾每年都会吸引众多珍稀濒危鸟类来此栖息：黑脸琵鹭、黄嘴白鹭、黑嘴鸥、白腹海鸥等，不一而足。相关统计数据显示，每年都有约10万只候鸟在深圳湾歇脚或越冬。

2021年，观鸟爱好者在深圳湾公园发现了一只“混迹”于赤颈鸭群落中的北美绿眉鸭，这是深圳首次观测到北美绿眉鸭。而在此之前，国内只有三次记录到纯种的绿眉鸭。近年来，深圳又先后重新发现小灵猫、豹猫、欧亚水獭等珍稀动物，正是深圳在水污染治理和环境保护工作上的不懈努力，让这里成为生态与人文完美融合的城市自然“会客厅”。

近十年来，深圳累计修复红树林面积43.33公顷。目前，深圳全市红树林面积达到296.18公顷。这些 “海岸卫士”固碳释氧、防风护堤，不断提升城市生态质量，为精灵们提供了一片自然乐园。对此，人民网美国籍外专柯明可表示，深圳的生态保护工作体现了中国现代化建设中人与自然和谐相处的理念。深圳的经济建设和科技发展成绩领先，看到这座城市如此重视生态保护，令人惊讶和振奋。

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