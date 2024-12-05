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人工智能能力建设国际合作之友小组在联合国成立

2024年12月05日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社联合国12月4日电 中国和赞比亚3日在纽约联合国总部共同举办人工智能能力建设国际合作之友小组首次会议，标志着该小组正式成立。

　　埃及、巴基斯坦、巴西、埃塞俄比亚、印度尼西亚、俄罗斯、美国、法国、英国等80多个国家以及联合国秘书长技术特使办公室等联合国机构的代表与会。

　　中国常驻联合国代表傅聪、赞比亚财政部常务秘书卡玛分别在会上致辞。傅聪表示，中国提出《全球人工智能治理倡议》，围绕人工智能治理的重大课题贡献了中国智慧。面对人工智能带来的机遇和挑战，我们要推动智能向善，坚持公平普惠，践行多边主义，聚焦能力建设。人工智能能力建设国际合作之友小组将推动广泛伙伴关系，采取务实有效行动，促进人工智能赋能各国可持续发展。

　　卡玛表示，国际社会应致力于弥合智能鸿沟，支持联合国在人工智能全球治理中发挥关键作用。希望各方支持这一小组，加强全球协调合作。

　　各国代表踊跃发言，现场气氛热烈。与会代表们赞赏中赞两国在人工智能能力建设方面发挥的引领作用，并表示加入该小组，期待小组为加强人工智能能力建设合作、完善人工智能治理、弥合数字鸿沟注入新动力。

　　在《全球人工智能治理倡议》指引下，今年7月中方推动联大协商一致通过加强人工智能能力建设国际合作决议，140多个国家参加联署。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月05日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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