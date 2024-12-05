本报记者 谢亚宏

克罗地亚旅游和体育部部长顿契·格拉维纳日前表示，截至8月底，克罗地亚今年入境外国游客数达到1680万人次，国际游客过夜数达到8950万晚，较去年同期均有所增加。他预计，今年全年克罗地亚的国际旅游收入将超过去年。

克罗地亚拥有漫长的海岸线和丰富的人文景观，旅游业是其重要支柱产业。近年来，克罗地亚政府出台多项举措促进旅游业发展。2019年，旅游业约占克罗地亚国内生产总值的25%。2021年，克罗地亚政府制定了为期5年的国家经济复苏计划，计划向旅游部门投入约2.9亿欧元。随后，政府不断增加对该领域投入，并通过相关法案促进企业投资等。

可持续旅游成为克罗地亚旅游业发展的重要方向。2022年，克罗地亚政府通过了2030年可持续旅游发展战略，并出台相关细则，计划投入10亿欧元用于具体项目实施。今年，克罗地亚旅游和体育部与联合国旅游组织签署协议，计划在首都萨格勒布建设该国第一个可持续旅游中心，参与可持续旅游相关政策的研究和制定。此外，克罗地亚政府还在制定旅游法，其中一个重要目的就是制定可量化的可持续旅游发展标准。

克罗地亚政府还努力打造旅游业新亮点，着力提升外国游客体验。除传统观光外，康养旅游已成为克罗地亚旅游的重要发展方向。克罗地亚政府表示，康养旅游业年增长率达6.5%，并已拨款超过1亿欧元加强相关项目建设。今年4月，克罗地亚政府决定投资149万欧元，用于建设新的旅游公共设施，并对现有的沙滩、露营地、景区自行车道和人行道进行翻新，以提高该国旅游业基础设施水平，打造受国际游客欢迎的度假胜地。

克罗地亚不断加强与中国在旅游领域的合作。2018年，克罗地亚国家旅游局在上海设立了代表处，通过参加博览会、推动媒体合作等加强克罗地亚旅游资源推广。今年以来，克罗地亚国家旅游局加强了与携程等中国旅游平台的合作，通过共享市场数据、推广旅游产品及开展联合营销活动的方式，进一步提升克罗地亚旅游资源在中国市场的知名度。

据统计，今年已有超过10万中国游客到访克罗地亚，比去年同期增长了93%。克罗地亚国家旅游局局长克里斯蒂扬·斯塔尼契奇表示，克罗地亚热烈欢迎中国游客，中国游客对克罗地亚旅游业来说非常重要。目前，克罗地亚旅游部门开展了专门针对中国市场的促销活动，希望吸引更多中国游客到访克罗地亚。

《 人民日报 》（ 2024年12月05日 17 版）

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