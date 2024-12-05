本报记者 李 墨

尼泊尔海关最新数据显示，2023—2024财年尼泊尔共进口1.17万辆电动汽车，较上一财年增长188.91%。今年7月中旬开始的2024—2025财年前3个月，尼泊尔共进口2518辆电动汽车，价值61.1亿尼泊尔卢比（约合3.3亿元人民币），同比增幅达到18%。在尼泊尔政府支持政策和消费者需求的共同推动下，当地电动汽车市场展现出强劲增长势头。

尼泊尔油气资源匮乏，石油长期依赖进口，燃油汽车的使用和维护成本较高。此外，尼泊尔首都加德满都等城市因汽车尾气排放等面临空气污染问题。为解决这些问题，尼泊尔将引进和推广电动汽车作为改善国家能源结构、促进可持续发展的重要举措。

近年来，尼泊尔政府陆续出台多项支持政策，为电动汽车市场注入活力。2018年10月，尼泊尔发起了“电动出行国家行动”计划，旨在促进电动汽车消费及相关基础设施建设，并从中国引进了首批5辆比亚迪电动巴士，为往返于蓝毗尼的景点与机场之间的乘客提供服务。同时，尼泊尔电力局联合私营部门持续拓展国内充电网络，目前在全国范围内已建成并运营约400个充电站。尼泊尔各大银行还针对分期购置电动汽车推出了贷款优惠，购买电动汽车比燃油车享受更高贷款额度和更低贷款利率。尼泊尔计划到2025年实现电动汽车销量占私人乘用车25%的目标，并力争到2030年将这一比例提升至90%。

丰富的水能资源是尼泊尔培育电动汽车市场的先天优势。数据显示，尼泊尔水电蕴藏量约占世界水电蕴藏总量的2.3%。世界银行、亚洲开发银行等国际机构先后为尼泊尔提供数亿美元贷款，支持其扩建和升级电力基础设施。其中，发展电动汽车产业是这些贷款援助项目的重要内容。经过多年开发建设，该国已从一个严重缺电的国家发展成为电力净出口国。尼泊尔电力局最新报告显示，该国年发电能力达到3157兆瓦，为电动汽车市场蓬勃发展提供了能源基础。

据尼泊尔海关统计，在2023—2024财年进口的电动汽车中，来自中国的电动汽车占比近七成。比亚迪等中国品牌受到尼泊尔消费者青睐。为满足当地市场需求，不少中国车企开始在尼投资建厂。据尼泊尔《共和报》报道，今年4月，厦门金龙汽车车身有限公司与尼泊尔科西NK汽车私人有限公司签署协议，将投资30亿尼泊尔卢比（约合1.61亿元人民币）在尼建立电动汽车组装厂。组装厂技术和设备将从中国进口，计划今年开始生产商用电动汽车，今后每年生产超过5000辆电动汽车。尼泊尔工业部日前表示，中国电动汽车技术先进，尼中双方合作空间广阔，希望进口销售更多中国电动汽车。

《 人民日报 》（ 2024年12月05日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)