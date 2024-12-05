本报北京12月4日电 （记者李欣怡）12月4日，以“中国式现代化的地方实践：海南自由贸易港 新时代 新使命 新机遇”为主题的外交部海南自贸港全球推介活动在外交部蓝厅举行，中共中央政治局委员、外交部长王毅出席并致辞。160多个国家的驻华使节及官员、国际组织驻华代表、中央部委和地方代表、企业和国际商协会代表等500余人出席。

王毅表示，建设海南自贸港是习近平主席亲自谋划、亲自推动的新时代改革开放重大战略举措。6年来，在党中央领导下，海南背靠超大规模国内市场，对接国际高标准经贸规则，自贸港建设成型起势，吸引越来越多的企业前往投资兴业，呈现出开放奋进的崭新气象。

王毅说，习近平主席指出，中方愿本着合作共赢理念，不断以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，同各方一道，努力推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化，更好造福各国人民。中国将坚持开放发展、创新发展、绿色发展、包容发展、和平发展。

瑞士驻华大使白瑞谊、新加坡驻华大使陈海泉、阿联酋驻华大使哈马迪先后致辞，高度评价中国推动高质量发展、扩大高水平开放对维护全球自由贸易和促进世界经济增长的重要意义，期待同海南省以自贸港建设为契机，持续深化互利合作。

来宾们参观了海南自贸港综合展览，并与海南省代表进行深入友好交流。

《 人民日报 》（ 2024年12月05日 02 版）

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