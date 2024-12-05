本报记者 许立群 邢 雪

11月30日至12月1日，马克思主义理论与恩格斯国际研讨会在英国曼彻斯特市举行，来自中国、英国、爱尔兰、丹麦、德国等国的百余名学者共聚一堂，围绕马克思主义理论及其发展、马克思主义中国化时代化等议题进行了深入研讨。

英国是马克思主义理论萌发和诞生的重要地方。本次研讨会由英国马克思恩格斯国际人文交流学会和索尔福德大学主办。与会专家学者从马克思、恩格斯原著出发，结合中国实践，讨论中国对现代化道路的探索、全过程人民民主的实践、中国式现代化蕴含的独特文明观等。

来自中国人民大学、清华大学、北京大学、复旦大学等国内高校的专家学者在会上展示了马克思主义中国化时代化的理论研究成果。西方学者认为，中国学者的学术角度全面丰富，为各国同行带来了新的启发。

中国人民大学马克思主义学院教授郝立新表示，中外学者对中国式现代化、马克思主义中国化时代化、马克思主义与现代性理论等议题有着浓厚兴趣。加强中外学术交流，对于深化马克思主义研究、提升马克思主义研究的国际性具有重要意义。

清华大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长肖贵清表示，马克思主义改变了世界，也改变了中国。中国马克思主义理论研究和建设工程启动20年来硕果累累，中国学者在构建自主知识体系的过程中，与西方学者就马克思主义中国化时代化的研究成果深入交流，有助于当代中国马克思主义、21世纪马克思主义的对外传播。

“任何一种哲学思想都是结合时代背景和具体实践发展起来的。”英国坎特伯雷基督教会大学教授大卫·贝茨认为，把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，揭示了中国特色社会主义发展的必然性。马克思主义理论与当今中国发展取得的巨大成就之间的关系，使各国马克思主义理论学者深入思考如何推动马克思主义同当代世界发展具体实践相结合。

与会学者一致认为，面对当前全球性挑战，如卫生健康、气候变化、发展赤字、安全挑战等，马克思主义提供了一种系统性的理解、分析和解决方法。

英国索尔福德前市长安—玛丽·汉弗莱斯认为，当前国际社会仍旧面临诸多复杂挑战，仍有群体长期生活在贫困之中，其中涉及复杂的政治经济因素，各方仍需从马克思主义理论中探索解决问题的答案。“中国式现代化的实践提供了马克思主义时代化的样本，为马克思主义理论的发展作出了重要贡献。”

爱尔兰都柏林城市大学名誉教授海勒娜·希恩表示，研究中国，对每一位马克思主义理论研究学者都有深刻意义。中外马克思主义理论研究者面对面交流，有助于传播中国理论研究成果。她说：“国际学术交流为中外学者提供了碰撞思想、强化表达的机会，也为增进彼此了解、共同探索真理提供了有效渠道。”

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2024年12月05日 02 版）

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