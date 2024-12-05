人工智能能力建设国际合作之友小组将依托联合国这个当今最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织，充分发挥桥梁纽带作用，凝聚国际社会共识，积极开展人工智能能力建设交流合作

当地时间12月3日，中国和赞比亚在纽约联合国总部共同举办人工智能能力建设国际合作之友小组（以下简称“之友小组”）首次会议，标志着之友小组正式成立。80多个国家和秘书长技术特使办公室等联合国机构代表与会，期待之友小组为加强人工智能能力建设合作、完善人工智能治理、弥合数字鸿沟注入新动力。这是中国推动人工智能包容普惠发展的又一重要举措，充分彰显中国作为人工智能大国的胸怀与担当。

近年来，人工智能技术不断突破，新应用加快拓展，给各国经济社会发展带来巨大机遇。同时，人工智能技术伴生诸多风险挑战，广大发展中国家远未真正从中受益，智能鸿沟和数字鸿沟叠加，进一步加剧各国间发展不平衡。国际社会迫切需要加强人工智能领域国际合作，推动人工智能包容普惠发展。

习近平主席提出《全球人工智能治理倡议》，为人工智能治理贡献了中国智慧和方案。中方主张，在人工智能发展和治理进程中，要积极开展面向发展中国家的国际合作与援助，确保各方权利平等、机会平等、规则平等，不让任何一个国家掉队。在不久前举行的二十国集团领导人第十九次峰会上，习近平主席进一步指出，要加强人工智能国际治理和合作，确保人工智能向善、造福全人类，避免其成为“富国和富人的游戏”。

中国是推动人工智能包容普惠发展的倡议者和行动派。今年以来，中方推动联合国大会协商一致通过加强人工智能能力建设国际合作决议，举办2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议和首届人工智能能力建设研讨班，积极推动将人工智能能力建设置于全球人工智能治理宏观政策框架的突出位置，以实际行动支持发展中国家加强人工智能能力建设，从人工智能发展中真正受益。

在今年9月联合国大会高级别会议周期间，中国和赞比亚共同举办“人工智能能力建设国际合作高级别会议”，中方在会上提出《人工智能能力建设普惠计划》。普惠计划提出“五大愿景”，包括促进人工智能和数字基础设施联通、推进“人工智能+”赋能千行百业、加强人工智能素养和人才培养、提升人工智能数据安全和多样性、确保人工智能安全可靠可控，并围绕全球南方普遍期待的人工智能基础设施建设、人工智能模型研发和赋能合作、共同促进全球数据公平普惠利用和人工智能安全等提出“十项行动”。中方倡议成立之友小组，正是为了推进普惠计划的落实。赞比亚财政部常秘卡玛表示，国际社会应致力于弥合智能鸿沟，支持联合国在人工智能全球治理中发挥关键作用。希望各方支持之友小组，加强全球协调合作。

之友小组将依托联合国这个当今最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织，充分发挥桥梁纽带作用，凝聚国际社会共识，积极开展人工智能能力建设交流合作。中方欢迎各国积极加入并参与之友小组相关活动，共同落实好联大有关决议和《人工智能能力建设普惠计划》，弥合智能鸿沟，让世界共享人工智能发展红利，共创更加智能、更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2024年12月05日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)