“了解研究历史，对推进实现国家富强、开创人类美好未来具有重要意义。”12月4日上午，正在对中国进行正式友好访问的柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森专程来到中国共产党历史展览馆参观。一张张历史图片、一件件文献实物、一个个逼真场景……展厅内，洪森不时驻足，由衷赞叹中国共产党领导中国取得的发展成就。

洪森听取工作人员讲解。

“这些手稿都是哪里来的？”“照片里这位是谁？”……在参观过程中，洪森多次向工作人员提问，并拍摄下展品照片留念。得知马克思手稿等珍贵文物在展览馆得到妥善保管，洪森认真阅览，频频表示赞赏。

展览共分为四大部分，通过2600余幅图片和3500多件套文物实物，全方位、全过程、全景式、史诗般展现中国共产党波澜壮阔的百年历程。

“感谢中方精心周到的安排，让我能够了解到中国共产党的百年征程。”洪森说，“在这里我们可以了解到中国共产党人是如何吸取过去的经验，然后更好地面向未来。”

洪森观看展览馆藏品。

洪森表示，现在中国已经成长发展为世界大国，衷心祝贺中华人民共和国成立75周年。在他看来，中国的发展成就为很多国家选择发展道路提供启迪，那就是应该走出符合本国国情的发展道路，“任何国家都不应强迫他国接受别国的标准，而应让本国人民去决定自己的前途命运。”

中柬建交66年来，由两国老一辈领导人共同开创的中柬传统友谊不断发扬光大，成为不同社会制度、不同大小国家平等相待、相互支持、共同发展的典范。今年是构建新时代中柬命运共同体的开局之年，也是“中柬人文交流年”，双方高层交往频繁，各领域合作不断深入，人文交流日益密切。

在参观的最后，洪森表达了对柬中两国关系发展的美好祝愿——

“我衷心希望，柬中全面战略合作伙伴关系、柬中铁杆友谊、新时代柬中命运共同体将为柬中两国合作和友好关系奠定坚实的基础。我们的合作是落实到行动上的，是有实实在在的成果的。”

文字：白鑫雨、马卓言

图片：马卓言

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