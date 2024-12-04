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王毅在“北京－东京论坛”发表视频致辞

2024年12月04日17:54 | 来源：新华网
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新华社北京12月4日电 12月4日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在第20届“北京－东京论坛”发表视频致辞。

王毅表示，前不久，习近平主席同石破茂首相在亚太经合组织会议期间首次会晤，双方一致同意按照中日四个政治文件确立的原则和方向，共同努力全面推进中日战略互惠关系，致力于构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系。双方应以两国领导人的重要共识为指引，守初心、循正道、聚共识、重行动，共同推动两国关系行稳致远。一是把握好两国关系的正确定位。希望日方客观理性看待中国发展，践行“互为合作伙伴、互不构成威胁”的重要共识；二是维护好两国关系的政治基础。中日四个政治文件奠定了两国关系的政治和法律基础，不应模糊，不能倒退，更不容破坏；三是推进好互利共赢的开放战略；四是维护好地区和国际的和平稳定。

王毅说，希望“北京－东京论坛”一如既往坦诚交流，凝聚共识，为中日关系建言献策，为构建契合新时代要求的中日关系作出新的贡献。

“北京－东京论坛”是中日两国重要的官民互动交流平台，自2005年创立以来每年举办。本届论坛的主题是“中日携手推动重塑多边框架下的国际和平秩序”，日本外相岩屋毅出席并致辞，日本前首相福田康夫发表主旨演讲。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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