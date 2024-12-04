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“中国—西班牙文明交流互鉴合作研究中心”在马德里成立

2024年12月04日15:26 | 来源：新华网
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　　新华社马德里12月2日电（记者胡加齐　谢宇智）中国人民大学与马德里康普顿斯大学12月1日在西班牙马德里联合成立“中国—西班牙文明交流互鉴合作研究中心”，并举行揭牌仪式。

12月1日，中国人民大学与马德里康普顿斯大学在西班牙马德里联合成立“中国—西班牙文明交流互鉴合作研究中心”，并举行揭牌仪式。新华社发（古斯塔沃·巴连特摄）

12月1日，中国人民大学与马德里康普顿斯大学在西班牙马德里联合成立“中国—西班牙文明交流互鉴合作研究中心”，并举行揭牌仪式。新华社发（古斯塔沃·巴连特摄）

　　据介绍，建立这一中心的目的是发挥两校在哲学、语言学和社会科学领域的优势，促进校际学术研究、学生交流、教授互访和其他领域合作，并汇聚优质学术资源和人力资源，开展文化交流互鉴。两校将以研究中心的成立为契机，丰富和拓展国际教育交流合作，在文明对话中互学互鉴、互融互通，共同进步。

　　两校表示将从“携手密切青年交流、共同深化学术互访、协同推进知识创新、合力拓展文明对话”四个方面重点开展共建合作，将“中国—西班牙文明交流互鉴合作研究中心”打造成中国和西班牙青年交往、教育合作、人文交流、文明互鉴的新平台、新空间、新品牌。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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