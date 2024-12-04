人民网里约热内卢12月2日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间12月2日，由安徽省铜陵市委常委、统战部部长胡启书率领的铜陵市经贸代表团来到巴西里约热内卢看望侨胞，并举行座谈会。

胡启书在座谈会上介绍了铜陵市经济、社会概况。他表示，铜陵有优良的人居环境，优越的区位优势，雄厚的产业基础，希望通过此次座谈会，与里约侨胞加强联系，展开更多贸易合作与人文交流活动，不断为地方交往注入更多活力。

安徽省铜陵市委常委、统战部部长胡启书在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西中国安徽商会会长魏贵德介绍了商会的发展情况，表示安徽商会自成立以来，一直致力于推动中巴经贸往来，促进国家统一，传播中华文化。希望与铜陵市密切合作，整合资源，内引外联，推动里约侨胞与铜陵市开辟更多的合作之路，打开更多的开放之窗，架设更坚固的交流之桥。

巴西中国安徽商会会长魏贵德在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西华人文化交流协会执行主席季春苗、里约中国和平统一促进会执行会长段志远、巴西中国和平统一促进会会长张小春、巴西中国浙江商会执行会长陈翔广、里约广东同乡会常务副会长聂国基等侨团代表在座谈会上发言。他们介绍了各自侨团工作开展情况，并希望继续加强与铜陵市的联系，深化经济合作，推动中巴人文交流，为增进两国人民的相互理解和友谊作出更大贡献。

铜陵市经贸代表团成员与里约侨界代表就中巴经贸合作、文化交流、知识产权保护等话题进行了交流和探讨。

巴西中国安徽商会监事长王恒春等侨胞出席了座谈会，座谈会由巴西中国安徽商会秘书长王小晶主持。

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