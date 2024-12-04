人民网罗马12月4日电 （记者郑彬）日前，中国常驻联合国粮农机构代表处与驻意大利使馆在联合国粮食及农业组织总部联合举办了“全球发展倡议之友小组”农业发展研讨会。此次会议以“通过全球发展倡议促进农业粮食系统可持续转型”为主题，全面介绍了倡议落实三年来所取得的成效，分享了中国在摆脱贫困和保障粮食安全等领域的工作进展和经验，为进一步寻求各方在农业发展领域的合作，共同助力联合国2030年可持续发展议程加快落实搭建了平台。

自2021年9月全球发展倡议提出以来，发展优先的共识得到进一步的凝聚，支持和参与全球发展倡议的国家和组织不断增多。根据最新统计，数量已经达到120多个，其中80多个国家加入了“全球发展倡议之友小组”，搭建起全球发展促进中心等30多个合作平台，动员了近200亿美元发展基金，支持开展了1100多个项目。而粮食安全和减贫作为全球发展倡议框架下的重要内容，得到了“全球发展倡议之友小组”国家和国际社会的共同关注。

中国常驻联合国粮农机构代表张陆彪在会议上发言。主办方供图

中国常驻联合国粮农机构代表张陆彪在发言中表示，粮食安全和减贫是全球发展倡议的重点合作领域，中方借助联合国粮农机构平台，与国际社会在倡议框架下开展了卓有成效的农业合作：通过设立中国—联合国粮农组织（FAO）南南合作信托基金，帮助发展中国家提高粮食生产水平。中方已累计向信托基金捐资1.3亿美元，在亚太、拉美、非洲等区域实施了近30个农业项目，提供的能力建设培训覆盖100多个国家，数百万农民受益；中国与国际农业发展基金会（IFAD）签订了关于落实全球发展倡议的合作意向书，强化在倡议框架下的全球农业融资与减贫合作；中国累计向联合国粮食计划署（WFP）捐赠了约1100万美元用于南南合作，助力开展农业紧急人道主义援助。未来中国愿同“全球发展倡议之友小组”国家和联合国粮农机构加强倡议框架下的减贫和粮食安全合作，推动倡议走深走实。

中国驻意大利大使贾桂德向与会者阐述全球发展倡议的深刻内涵。主办方供图

中国驻意大利大使贾桂德表示，全球发展倡议是中国向国际社会提供的重要公共产品，是人类命运共同体理念在全球发展领域的重要实践，得到国际社会的积极响应。联合国粮农机构致力于推动全球减贫和农业发展事业，是全球发展倡议的天然合作伙伴，双方应进一步加强合作，为发展中国家提升粮食安全水平和农业综合生产能力谋划更多途径。中国始终是全球南方的一员，愿同各方携手努力，推动全球发展倡议行稳致远。

来自联合国粮农机构及各国代表与会并发言。主办方供图

“全球发展倡议之友小组”国家和粮农机构代表高度评价了全球发展倡议的重要作用。FAO总干事屈冬玉表示，倡议要义与FAO宗旨和使命高度契合，希望利用南南合作等平台，推动全球农业粮食体系可持续转型。IFAD助力副总裁多纳尔·布朗表示，中国长期以来一直是南南及三方合作的倡导者，也是农发基金重要的合作伙伴，全球发展倡议就是其中最好的例证。农发基金愿落实好与中方签署的《关于落实全球发展倡议的合作意向书》，强化全球农业融资和减贫合作。WFP执行局秘书菲利普·瓦尔德对倡议表示欢迎，并期待在南南合作领域进一步加大合作力度。

与会的俄罗斯、印度尼西亚等“全球发展倡议之友小组”成员国代表也都对倡议宗旨和关注重点表达了高度认同，并期待进一步探讨深入合作，携手应对全球粮食安全和减贫问题。此外，在专业研讨环节，各国嘉宾还围绕倡议框架下农业可持续生产、农村减贫和融资合作等问题进行了深入讨论，并提出了务实意见建议。

据悉，此次研讨会是“全球发展倡议之友小组”自2022年1月成立以来在联合国粮农机构总部罗马举办的首次正式活动，相关国家及国际组织代表近200人通过线上线下的方式共同参与了此次会议。

(责编：王禹蘅、杨牧)