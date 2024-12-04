人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2024中韩媒体论坛在韩国举行

2024年12月04日14:12 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网首尔12月3日电 （记者莽九晨）12月2日，由韩国《韩中季刊》主办的“2024中韩媒体论坛”在首尔举行。中韩两国主流媒体代表、专家学者围绕如何建立新型中韩关系及媒体的作用等深入交流，两国舆论及各界人士100余人参加。

中国驻韩国大使馆临时代办方坤出席开幕式并致辞。方坤表示，中韩是搬不走的近邻和分不开的伙伴，加强友好合作是双方唯一正确选择。希望双方落实好两国元首重要共识，巩固中韩关系回升向好势头。希望两国媒体着眼大局，为中韩关系发展注入更多正能量。

韩国外交部东北亚中亚局审议官南镇致辞表示，韩中关系已由量的增长进入质的提升新阶段，今年双方高层交往及各领域合作势头良好。希望两国媒体加强交流合作，积极引导舆论、促进民心相通。

韩中议员联盟会长金太年，国会议员金永培、金健，韩国外交协会会长申凤吉等书面致辞表示，韩中历史文化渊源深厚，是共促地区和平繁荣的重要伙伴。当前国际局势复杂多变，韩中关系既面临新的挑战，也迎来共创未来机遇。希望双方发挥“愚公移山”精神，推动两国关系健康稳定发展。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部