人民网首尔12月3日电 （记者莽九晨）12月2日，由韩国《韩中季刊》主办的“2024中韩媒体论坛”在首尔举行。中韩两国主流媒体代表、专家学者围绕如何建立新型中韩关系及媒体的作用等深入交流，两国舆论及各界人士100余人参加。

中国驻韩国大使馆临时代办方坤出席开幕式并致辞。方坤表示，中韩是搬不走的近邻和分不开的伙伴，加强友好合作是双方唯一正确选择。希望双方落实好两国元首重要共识，巩固中韩关系回升向好势头。希望两国媒体着眼大局，为中韩关系发展注入更多正能量。

韩国外交部东北亚中亚局审议官南镇致辞表示，韩中关系已由量的增长进入质的提升新阶段，今年双方高层交往及各领域合作势头良好。希望两国媒体加强交流合作，积极引导舆论、促进民心相通。

韩中议员联盟会长金太年，国会议员金永培、金健，韩国外交协会会长申凤吉等书面致辞表示，韩中历史文化渊源深厚，是共促地区和平繁荣的重要伙伴。当前国际局势复杂多变，韩中关系既面临新的挑战，也迎来共创未来机遇。希望双方发挥“愚公移山”精神，推动两国关系健康稳定发展。

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