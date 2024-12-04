人民网迪拜12月5日电 （记者管克江）“阿中关系正处在历史最好时期，阿曼各方期待抓住机遇，同中方深化各领域合作，实现互利共赢、共同发展。”近日，阿曼中国友好论坛秘书长、《观点报》总编辑哈提姆·塔伊在接受人民网记者专访时表示，阿曼与中国的交往源远流长，推进两国各领域务实合作符合两国人民的共同愿望。

哈提姆·塔伊。受访者供图

近年来，阿曼与中国关系取得长足进展，尤其是双方加强在共建“一带一路”框架下合作，在政治、经济、文化、教育、科技等各个领域的务实合作不断深化。目前，中国是阿曼最大的贸易伙伴，也是阿曼油气出口的主要目的地国。阿曼是中国在阿拉伯国家中第四大贸易伙伴。2024年1月至8月，中阿双边贸易额589亿美元。据阿方统计，中国对阿曼投资超过66亿美元。

哈提姆·塔伊强调，阿曼与中国关系始终保持积极发展势头，是因为这种关系基于互相尊重和双赢原则。中国提出的共建“一带一路”倡议是人类发展史上规模最宏大的倡议。共建“一带一路”倡议与阿曼“2040愿景”高度契合，符合阿中双方利益，反映了阿中推动经济转型发展的共同愿望。双方各层级互访频繁，众多务实投资项目落地，正是双方发展战略对接的体现。杜库姆中国产业园是阿中共建“一带一路”框架下的重要合作项目，众多中企参与推动了阿曼经济社会发展进程。

哈提姆·塔伊是阿曼中国友好论坛的发起人。他说，作为《观点报》总编辑，他从很多新闻报道中感受到了阿中友好交往的动人故事。在多次访华过程中，他在与中国朋友的交往中认识到，双方都有进一步加强交流合作的强烈愿望。“我产生了创办中阿友好论坛的想法，通过聚集双方的专家学者和友好人士，为探讨深化阿曼乃至阿拉伯国家与中国的友好合作关系提供平台。”

他介绍，2023年举办的首届阿中友好论坛主题确定为“巩固历史传统，共同迈向未来”，意在凝聚各界人士共识，为增进阿中务实合作与人民友谊贡献力量。第二届论坛以“通往构建命运共同体之路”为主题，探讨深化双方关系的切实路径。当前，各方人士正积极筹办将于明年在萨拉拉举行的第三届论坛，届时议题还将触及人工智能、可持续发展、旅游业、电子商务等具体领域。

哈提姆·塔伊表示，媒体在增进不同国家民众相互理解方面发挥着重要作用。当前世界进入新的动荡变革期，他认为，阿中各界需要加强合作，讲好各自发展故事和阿中友好交往的故事。

（海瑟姆·穆扎恩对此文亦有贡献）

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