人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

破预算僵局引发连锁效应　法国或迎来最“短命”政府

2024年12月04日13:51 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月4日电　法国总理米歇尔·巴尼耶2日绕过国民议会、即议会下院，强行通过一项社会保障法案，引发极右翼和左翼政党强烈不满。相关议员提交动议，准备弹劾巴尼耶。

　　多家海外媒体分析，由于上述两大阵营在国民议会中占多数席位，“几乎可以确定”法国政府将在本周晚些时候垮台。

　　强行通过预算法案引不满

　　巴尼耶2日利用一项“罕见”的宪法机制，未经国民议会投票表决通过一项社会保障法案。这一法案是巴尼耶政府10月所提2025财政年度预算草案的一部分。

10月1日，法国总理巴尼耶在位于巴黎的法国国民议会发表演讲。新华社发（杰克·陈摄）

10月1日，法国总理巴尼耶在位于巴黎的法国国民议会发表演讲。新华社发（杰克·陈摄）

　　极右翼国民联盟和左翼政党联盟“新人民阵线”强烈反对，均宣布提交针对巴尼耶政府的不信任动议。据多家媒体报道，不信任投票最早可能于4日进行。

　　国民联盟领导人玛丽娜·勒庞说，“法国人已经受够了”，巴尼耶上台以来让事情愈发糟糕，“我们正发起一项针对政府的不信任动议”。

　　勒庞领导的国民联盟反对2025年预算草案部分内容并提出调整要求。勒庞指责巴尼耶对此视而不见，且未就相关条款进行磋商。

　　路透社援引一名消息人士说法报道，巴尼耶已就预算草案作出重大让步，上周宣布放弃提高电力税的计划。但国民联盟仍希望政府作出更多调整，包括根据通货膨胀率提高养老金、削减对欧洲联盟预算贡献。据法新社报道，巴尼耶政府不打算进一步调整包括社会保障在内的预算计划。

　　或成60多年来最“短命”政府

　　对于不信任投票，巴尼耶警告议员不要将“党派利益”置于“国家最佳利益”之上，称这是“每个人都必须承担责任的关键时刻”。

这是11月24日在法国首都巴黎拍摄的点灯后的香榭丽舍大街。新华社记者高静摄

这是11月24日在法国首都巴黎拍摄的点灯后的香榭丽舍大街。新华社记者高静摄　　

　　法国经济、财政和工业部长安托万·阿尔芒3日说，法国目前处于关键节点，政治家有责任避免“国家陷入不确定中”。

　　法国今年年中提前举行国民议会选举，新一届议会没有绝对多数派。国民议会共577个席位，“新人民阵线”掌握193席，国民联盟及与之结盟的政党获142席。左翼、极右翼政党有足够票数在不信任投票中推翻巴尼耶政府。

　　多家媒体报道，如果不信任动议4日通过，本次表决将成为法国1962年以来首次成功通过的不信任投票，巴尼耶政府将下台，成为法兰西第五共和国任期最短的政府。

　　法新社援引极左翼政党“不屈的法兰西”议员马蒂尔德·帕诺说法报道，对巴尼耶政府的不信任投票如果通过，法国将摆脱“政治僵局”和“政治混乱”。

　　路透社分析，德国因明年2月联邦议院选举提前进入“竞选状态”，法国政府如果垮台，将使欧洲“心脏地带”出现“空洞”。马克龙可能要求巴尼耶政府继续担任看守政府角色，处理日常事务，而法国新总理人选或将于明年选出，且明年7月前不会举行新一轮国民议会选举。

10月1日，法国总理巴尼耶在位于巴黎的法国国民议会发表演讲。新华社发（杰克·陈摄）

10月1日，法国总理巴尼耶在位于巴黎的法国国民议会发表演讲。新华社发（杰克·陈摄）

　　法国总统埃马纽埃尔·马克龙9月5日任命巴尼耶为总理，寄望巴尼耶能够破解国内政治僵局并解决飙升的赤字。巴尼耶所属共和党在国民议会只有47席，巴尼耶一直面临不信任投票的风险。

　　法新社报道，马克龙2日抵达沙特阿拉伯开始国事访问，暂未回应当前局势。

　　预算草案方面，如果本月20日前草案未得到国民议会通过，看守政府可以行使宪法权力，以法令形式通过一份预算。但这种操作存在风险，看守政府能否使用这项权力属于法律灰色地带，恐会引起反对派轩然大波。

　　另一种更可行的做法是，看守政府提出特殊的紧急立法草案，以确保政府明年初有一份预算。但届时的预算只能延续今年财政支出限额和税收规定，巴尼耶减少财政赤字的努力将付诸东流。（孙硕）

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部