新华社北京12月4日电 法国总理米歇尔·巴尼耶2日绕过国民议会、即议会下院，强行通过一项社会保障法案，引发极右翼和左翼政党强烈不满。相关议员提交动议，准备弹劾巴尼耶。

多家海外媒体分析，由于上述两大阵营在国民议会中占多数席位，“几乎可以确定”法国政府将在本周晚些时候垮台。

强行通过预算法案引不满

巴尼耶2日利用一项“罕见”的宪法机制，未经国民议会投票表决通过一项社会保障法案。这一法案是巴尼耶政府10月所提2025财政年度预算草案的一部分。

10月1日，法国总理巴尼耶在位于巴黎的法国国民议会发表演讲。新华社发（杰克·陈摄）

极右翼国民联盟和左翼政党联盟“新人民阵线”强烈反对，均宣布提交针对巴尼耶政府的不信任动议。据多家媒体报道，不信任投票最早可能于4日进行。

国民联盟领导人玛丽娜·勒庞说，“法国人已经受够了”，巴尼耶上台以来让事情愈发糟糕，“我们正发起一项针对政府的不信任动议”。

勒庞领导的国民联盟反对2025年预算草案部分内容并提出调整要求。勒庞指责巴尼耶对此视而不见，且未就相关条款进行磋商。

路透社援引一名消息人士说法报道，巴尼耶已就预算草案作出重大让步，上周宣布放弃提高电力税的计划。但国民联盟仍希望政府作出更多调整，包括根据通货膨胀率提高养老金、削减对欧洲联盟预算贡献。据法新社报道，巴尼耶政府不打算进一步调整包括社会保障在内的预算计划。

或成60多年来最“短命”政府

对于不信任投票，巴尼耶警告议员不要将“党派利益”置于“国家最佳利益”之上，称这是“每个人都必须承担责任的关键时刻”。

这是11月24日在法国首都巴黎拍摄的点灯后的香榭丽舍大街。新华社记者高静摄

法国经济、财政和工业部长安托万·阿尔芒3日说，法国目前处于关键节点，政治家有责任避免“国家陷入不确定中”。

法国今年年中提前举行国民议会选举，新一届议会没有绝对多数派。国民议会共577个席位，“新人民阵线”掌握193席，国民联盟及与之结盟的政党获142席。左翼、极右翼政党有足够票数在不信任投票中推翻巴尼耶政府。

多家媒体报道，如果不信任动议4日通过，本次表决将成为法国1962年以来首次成功通过的不信任投票，巴尼耶政府将下台，成为法兰西第五共和国任期最短的政府。

法新社援引极左翼政党“不屈的法兰西”议员马蒂尔德·帕诺说法报道，对巴尼耶政府的不信任投票如果通过，法国将摆脱“政治僵局”和“政治混乱”。

路透社分析，德国因明年2月联邦议院选举提前进入“竞选状态”，法国政府如果垮台，将使欧洲“心脏地带”出现“空洞”。马克龙可能要求巴尼耶政府继续担任看守政府角色，处理日常事务，而法国新总理人选或将于明年选出，且明年7月前不会举行新一轮国民议会选举。

10月1日，法国总理巴尼耶在位于巴黎的法国国民议会发表演讲。新华社发（杰克·陈摄）

法国总统埃马纽埃尔·马克龙9月5日任命巴尼耶为总理，寄望巴尼耶能够破解国内政治僵局并解决飙升的赤字。巴尼耶所属共和党在国民议会只有47席，巴尼耶一直面临不信任投票的风险。

法新社报道，马克龙2日抵达沙特阿拉伯开始国事访问，暂未回应当前局势。

预算草案方面，如果本月20日前草案未得到国民议会通过，看守政府可以行使宪法权力，以法令形式通过一份预算。但这种操作存在风险，看守政府能否使用这项权力属于法律灰色地带，恐会引起反对派轩然大波。

另一种更可行的做法是，看守政府提出特殊的紧急立法草案，以确保政府明年初有一份预算。但届时的预算只能延续今年财政支出限额和税收规定，巴尼耶减少财政赤字的努力将付诸东流。（孙硕）

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