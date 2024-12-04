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中国驻墨西哥大使张润举行离任招待会

2024年12月04日13:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网墨西哥城12月3日电 （记者谢佳宁）11月29日，中国驻墨西哥大使张润举行离任招待会。墨西哥外长代表、常务副外长梅尔卡多，劳动党主席阿纳亚，参议院亚太外委会主席波列文斯基等各界友人约200人出席。

张润大使发表致辞。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

张润大使发表致辞。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

张润大使发表致辞。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

张润大使发表致辞。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

张润在致辞中回顾在墨工作生活，表示得益于中墨元首共同引领，两国关系的战略性、互补性、互利性凸显。中墨友好合作像墨“生命树”一样茁壮成长。深信中墨关系正面临前所未有的良好发展条件，深信没有任何力量能够阻挡中墨人民相向而行的意志，深信这只是开始，等待我们的是中墨关系更加光明、更加硕果累累的前景。

现场合影

现场合影。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

现场合影。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

现场嘉宾起立奏两国国歌。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

梅尔卡多等人发言感谢张润大使作出杰出贡献，强调墨中友谊牢不可破，表示恪守一个中国原则，期待两国关系迈上新台阶。

来宾们还欣赏了使馆与侨胞联合奉献的汉服秀。

现场汉服秀。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

现场汉服秀。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

现场汉服秀。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

现场汉服秀。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

现场汉服秀。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

现场汉服秀。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

现场合影。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

现场合影。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

(责编：王禹蘅、杨牧)

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