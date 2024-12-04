新华社北京12月4日电 叙利亚极端组织及反对派武装对政府军发起大规模进攻已近一周。叙利亚政府认定，这是受“外国支持”的恐怖主义活动。多方消息和媒体报道也显示，这场“闪电战”背后，土耳其、以色列及美国的“黑影”若隐若现……

土耳其认可进攻？

土耳其外交部长哈坎·费丹2日称，用“外国干预”解释叙利亚当前局势是“错误的”。叙利亚冲突再起，原因在于内战爆发13年多来，一些“相互关联”的问题一直未能解决。当前情势再次表明，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德领导的政府需要同“合法反对派”和解。

12月1日，叙利亚北部城市阿勒颇升起滚滚浓烟（手机照片）。新华社发

所谓叙利亚“合法反对派”，一些早已流亡海外，不成气候；一些盘踞在叙北部、西北部、东南部，得到外国支持。据路透社报道，其中，土耳其支持的反对派武装联盟“叙利亚国民军”11月27日从阿勒颇以北进攻这座叙北部最大城市。

极端组织“解放叙利亚”联盟（又译“沙姆解放组织”）是主导这场“闪电战”的“急先锋”。该组织从叙西北部伊德利卜省的据点对阿勒颇发起猛攻。土耳其、美国、俄罗斯等多国政府和联合国认定“解放叙利亚”联盟为恐怖组织。

美国智库大西洋理事会副研究员厄梅尔·厄兹克齐尔吉克接受法新社采访时认为，土耳其与“解放叙利亚”联盟有着“复杂”关系，并试图让该组织“洗白”。“可以明确地说，（这次攻势）背后有土耳其支持，但不是直接参与。”

11月30日，叙利亚反对派武装人员站在阿勒颇老城附近。新华社/美联

厄兹克齐尔吉克和美国中东研究所专家查尔斯·利斯特均披露，叙利亚反对派原计划10月中旬对阿勒颇发起进攻，但被土耳其叫停。然而，在巴沙尔政府回绝土方关于土叙两国关系正常化的条件后，土方给进攻开了“绿灯”。

土耳其政府一名官员2日否认土方“许可”或“支持”叙反对派的进攻计划。

土耳其政府多年来在该国与叙利亚接壤地区单方面划设所谓“安全区”，并以打击叙利亚境内库尔德武装为由，多次对叙西北部发起越境军事行动，在伊德利卜省长期非法驻军。叙政府坚持以土耳其撤军作为实现关系正常化的条件。

乌克兰提供培训？

据乌克兰《基辅邮报》1日报道，有消息显示，“解放叙利亚”联盟不仅得到土耳其支持，还接受乌克兰国防部情报总局“希米克”特种作战小组训练。后者派出教官，向该组织人员传授乌方从战场上掌握的战术战法，包括无人机的使用。

这是11月29日在叙利亚阿勒颇拍摄的一处遭袭建筑。新华社发

俄罗斯卫星通讯社2日以叙利亚特种部队知情人士为消息源报道，“解放叙利亚”联盟在乌克兰顾问以及卫星导航、电子战设备等美国技术支持下发起进攻。

这名消息人士说，“解放叙利亚”联盟利用美国技术指挥进攻阿勒颇，配备加密卫星定位系统设备，并广泛运用人工智能技术，从而远距离操控武装无人机和自杀式无人机，还能接收卫星数据且拥有“星链”通信设备。

“如果没有乌克兰顾问和投靠恐怖分子的叙利亚军官帮助，他们不可能掌握这些技术。”按照这名消息人士说法，叙政府军遭到强力电子干扰，通信指挥系统中断，导致部队在阿勒颇省一度陷入混乱，部队被迫撤出防区，向南重新部署。

11月29日，在叙利亚阿勒颇，伤者被送往医院接受治疗。新华社发

一些阿拉伯国家媒体报道称，“解放叙利亚”联盟派出多支突击队渗透至政府军背后，并利用社交媒体散布某地易手的虚假信息，令部分政府军部队误以为深陷重围并选择撤退。这与乌克兰军队今年8月突袭俄罗斯库尔斯克州时的战术相似。

按照《基辅邮报》说法，乌克兰对叙利亚局势的参与若得到证实，可被视作俄乌冲突的外溢，是乌克兰在海外针对俄罗斯目标发起的行动之一。报道称，“希米克”特战小组今年9月中旬成功袭击阿勒颇市东南郊一座俄罗斯驻军无人机基地。

以色列坐收渔利？

叙利亚极端组织及反对派武装对阿勒颇发起进攻，与以色列同黎巴嫩真主党停火协议生效，发生在同一天。在一些以色列分析师看来，这并非巧合。

这是12月1日拍摄的叙利亚哈马省北部一处城镇街道。新华社发

以色列国家安全研究所专家卡尔米特·瓦朗西认为，叙利亚反对派认为需要抓住巴沙尔政府两大盟友黎巴嫩真主党和伊朗遭到以色列“严重”削弱的机会，而其另一大盟友俄罗斯也因持续近三年的俄乌冲突而自顾不暇，减少驻叙兵力和装备。

土耳其支持的“叙利亚反对派和革命力量全国联盟”主席哈迪·巴赫拉2日在土耳其伊斯坦布尔市接受路透社采访时说，反对派一年前就准备发起攻势，但因巴以冲突和黎以冲突而推迟，因为如果在此期间发动进攻，会让外界觉得他们在帮助以色列。

叙利亚反对派一名指挥官1日接受以色列电视十二台采访时，毫不掩饰这次攻势与以色列“军事成功”之间的关联，称他们注意到以色列与真主党达成停火协议，意识到进攻时机已经成熟。他说，此次行动的目标是推翻巴沙尔政权。

一名在伊德利卜省的叙利亚反对派成员1日告诉以色列公共广播公司，叙反对派“感谢”以色列，“非常满意”以色列打击真主党及其他伊朗支持的武装组织。

《以色列时报》说，如果巴沙尔政府倒台，对以色列来说是一个意料之外的巨大利好，这意味着支撑伊朗在中东地区影响力的又一根支柱倒塌。只是，当前攻势可能不足以推翻巴沙尔政府。（胡若愚）

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