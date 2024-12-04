新华社首尔12月4日电 新闻分析｜紧急戒严风波凸显韩国政治对立

新华社记者陆睿 孙一然

韩国总统尹锡悦4日凌晨通过电视直播宣布，他决定接受国会要求，解除戒严令。数小时前，他在总统府发表紧急谈话，发布紧急戒严令。紧急戒严风波震惊韩国朝野乃至国际社会，凸显韩国政治对立严重。

有分析认为，韩国朝野围绕下一年度预算案的纷争是尹锡悦突然发布紧急戒严令的导火索，背后凸显朝野斗争趋于白热化以及尹锡悦政府“跛脚鸭”压力日益加剧。此外，近期在野党推动针对尹锡悦夫人的系列立法以及弹劾检察官等公职人员也或是尹锡悦此举的触发因素。

韩国国会预算决算特别委员会11月29日召开全体会议，在执政党国民力量党议员缺席的情况下表决通过预算削减案。在野党单独处理预算案在韩国宪政史上尚属首次。当天通过的预算案比政府提交的677.4万亿韩元预算规模少4.1万亿韩元。被削减部分为总统秘书室和国家安保室的特殊活动费、检察院和监察院的特定工作经费及特殊活动费。

韩国最大在野党共同民主党原计划2日在国会全体会议上提交该预算案，但执政党国民力量党则要求撤回该案，朝野分歧严重，令预算案处理处于搁置状态。

此外，尹锡悦在3日的紧急谈话中说，国会自本届政府上台以来，共发起22次针对政府官员的弹劾动议，并指责针对监察院院长、检察官的弹劾动议“瘫痪司法工作”。尹锡悦认为，在野党“裹挟”国会、扰乱国家的情况下，有必要以“紧急戒严”的方式，肃清国内“反国家势力”。

根据韩国《戒严法》，戒严令分为“紧急戒严”和“警备戒严”，前者较后者戒严强度更高。“紧急戒严”是在战时、事变或相应的国家紧急事态时，与敌人交战状态或社会秩序极度混乱、行政及司法职能执行存在明显困难时，根据军事需要或为维持公共秩序安定有序，总统有权宣布戒严令，但需要经过国务会议通过。目前多方消息均显示，尹锡悦在宣布戒严令前可能没有履行召开国务会议的程序。

韩国最大在野党共同民主党4日在国会召开紧急议员会议并发表决议文说，尹锡悦应立即主动辞职。决议文强调，尹锡悦宣布紧急戒严违反宪法，没有遵守发布紧急戒严令所必需的任何条件。他若不主动辞职，共同民主党将推进弹劾。

据媒体透露，预计韩国在野党将在4日发起针对尹锡悦的弹劾程序。共同民主党、祖国革新党、进步党等在野党的40余名议员于上月组成“尹锡悦弹劾国会议员连带”。这些议员当天在国会举行记者会，主张“弹劾垄断国政的内乱首恶尹锡悦”。

该连带共同代表、祖国革新党院内代表黄云夏表示，弹劾案提出24小时后的72小时内必须表决，因此国会应集中精力尽快通过弹劾案，立即停止总统职务。

韩国朝野党派下一步将如何“过招”，尹锡悦如何应对这场风波，韩国政坛被笼罩在巨大的不确定性中。

(责编：贾文婷、崔译戈)