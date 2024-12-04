新华社万象12月4日电 通讯｜中老员工“传帮带”为老挝铁路事业带来新生动力

新华社记者马淮钊

12月3日，中老铁路迎来开通运营三周年。三年来，这条“黄金大通道”不仅为两国民众便捷高效出行和区域经济社会发展提供强劲动力，更是填补了老挝本土现代化铁路人才的空白。在中方师父“传帮带”下，中老铁路上的老挝籍火车司机、乘务员、机车检修员等专业人员从无到有、茁壮成长，为老挝铁路事业带来鲜活且坚实的力量。

“作为老挝第一代火车司机，我感到很骄傲!”24岁的刘银能说。三年前，在中老铁路通车仪式上，刘银能作为老方驾驶人员代表向两国最高领导人汇报动车准备情况，并同他的中方师父共同值乘当日首发列车。

“开始学习驾驶机车时，我的师父一直全神贯注地站在我身后，一边关注着我如何操纵机车一边看路况。他耐心地教我如何提手柄、怎样控速。在师父指点与帮助下，我从新人到现在能安全驾驶火车，真的很感谢师父。”他说。

今年8月5日，刘银能正式获颁中老铁路机车驾驶证，成为首批获得独立值乘资格的年轻老挝籍员工之一。他在当天仪式上庄严宣誓：“做国家铁路发展的火车头，当中老命运共同体的践行者。”

如今，刘银能心中又多了一份传承的使命感。“等下一批新同事加入，我希望能将师父传授给我的知识与精神，毫无保留地传给他们。”

早8时许，D88次列车停靠在中老铁路万象站。身着蓝色乘务制服的老挝姑娘国茉莉在站台上耐心提醒乘客注意站台与车厢间的缝隙。

“很开心能成为中老铁路服务者的一员，为广大乘客带来暖心服务。”她说。三年前，21岁的国茉莉成为中老铁路的乘务员，在中方乘务员师父指导下逐渐适应工作。

“一开始，我的师父向我传授旅客服务、安全保障等方面知识，后来她会教我如何加强应急处置能力。我的工作能力有了显著提升，能独立处理列车上的突发情况。”国茉莉说。

她回忆道，一次出乘时两名乘客突发疾病、腹痛难耐，她立即按照师父教授的那样通过车上广播寻找医生，恰好隔壁车厢有一名医生，患病乘客在医生帮助下逐渐好转。

凭借突出的工作能力和表现，现在国茉莉已晋升为列车长。三年来，她收获的不仅是职业上的成长，还有满满的幸福感。“每当看到乘客脸上露出开心的笑容，我就觉得一切付出都是值得的。我会继续全力做好服务。”

在中老铁路万象机辆运用检修车间内，机车刚到时车内温度达40至50摄氏度，检修员需要立即进入车内开始工作，一次检修要持续30至45分钟。这是老挝籍机车检修员彭梦雨的日常。

2015年，彭梦雨在中国留学时听说中老铁路举行开工奠基仪式，从小有着“铁路梦”的她果断选择轨道交通运营管理专业。中老铁路开通后，她如愿成为中老铁路一名机车检修员。

“中方师父会一对一教我们，一遍遍讲解基础知识直到我明白为止，然后又教我如何处理故障。”彭梦雨说，“师父说过，检修工作非常重要，我们要保证货物和乘客安全。无论工作多繁重，我们必须把检修工作做好!”

据负责中老铁路老挝段运营的老中铁路有限公司介绍，截至2024年9月，中老铁路一线老挝籍员工共992人，其中包括火车司机14人、列车服务84人、机务检修整备40人等。三年来，中老铁路职工用辛勤的汗水与不懈的努力，为老挝铁路事业长远发展带来源源不断的新生动力，续写着中老携手共进的辉煌篇章。

(责编：贾文婷、崔译戈)