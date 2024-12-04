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2024东盟中国教育展在金边开幕

2024年12月04日13:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷12月4日电 （记者简承渊）金边消息：3日上午，2024东盟中国教育展在金边奥林匹亚商城举行开幕仪式。柬埔寨教育部国务秘书尚万达、中国高校代表、广东省教育代表团团长冯立新教授等众多嘉宾共同出席。

尚万达对本次教育展的举办表示积极支持。他表示，柬中两国拥有悠久的文化历史，且在教育与文化等领域深入合作，多年来柬埔寨向中国输送了大量留学生，为柬中友谊培育了众多人才。

柬埔寨东盟中国教育合作协会会长苏昌宏在致辞中表示， 2024年是柬中友好年，也是中柬人文交流年。为此，展会邀请了来自中国和柬埔寨的40多所高校、多家教育机构和国际学校参展，为柬埔寨学生提供丰富的国内外教育资讯及选择机会。苏昌宏说：“大约3000名来自金边公立和私立教育机构的学生受邀参加本次活动，普通公众也可自由参观活动。”

冯立新在致辞中表示，希望通过此次展览，让更多来自东盟国家、特别是柬埔寨的年轻学生，深入了解中国的教育与社会，帮助计划出国留学的青年朋友提供可行的选择方案。

活动中，中国和柬埔寨两国的多家高校举行了签约仪式。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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