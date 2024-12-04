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美国多地遭遇“湖泊效应”带来的暴风雪

2024年12月04日10:44 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶12月3日电（记者谭晶晶）美国多地近日遭遇强降雪和暴风等极端天气，导致电力和道路中断等，严重影响民众出行。据美国国家气象局3日发布的最新消息，未来几天，“湖泊效应”带来的暴风雪可能继续袭击五大湖地区和美国东北部地区。

　　据美国国家气象局介绍，“湖泊效应”指的是当冷空气经过相对温暖的湖面时，从中得到水蒸气和热能并形成强对流，导致暴风雪，这在美国五大湖地区秋冬季较为常见。

　　此次由“湖泊效应”引起的强降雪已导致美国俄亥俄州、密歇根州、宾夕法尼亚州和纽约州部分地区降雪量高达3至5英尺（约0.9至1.5米）。暴风雪使许多地区道路中断，加剧出行风险。

　　美国国家气象局针对宾夕法尼亚州西北部、纽约州西部部分地区发布了强降雪预警，对密歇根州、印第安纳州北部和纽约州西部部分地区发布了冬季风暴预警。这一轮强降雪可能从3日晚间开始减弱，但许多地方积雪较深，需要一段时间消融，民众出行仍有诸多不便。

　　美国密歇根大学一项研究显示，随着全球持续升温，五大湖进一步变暖，大气中吸收的水分会越来越多，“湖泊效应”引起的强降雪也将越来越频繁。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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