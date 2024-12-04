人民网阿尔及尔12月3日电 （记者郝瑞敏）12月3日，阿尔及利亚国家铁路局高级管理人员培训班在北京交通大学举行开班仪式。这也是阿尔及利亚国家铁路局首次赴中国培训。阿尔及利亚国家铁路局人力资源总监弗里黑·默罕默德及14名来自阿尔及利亚国家铁路局的管理人员，中国铁建国际集团党委书记、董事长李重阳，北京交通大学党委常委、副校长施先亮出席开班仪式。

今年，是中国和阿尔及利亚建立全面战略伙伴关系10周年。自去年7月份特本总统访华以来，中阿两国铁路领域合作加速发展。阿尔及利亚国家铁路局与中国铁建在铁路技术交流、重大工程组织实施等领域务实合作成果丰硕。

“本次培训安排了中国高速铁路最新进展、中国桥梁设计施工与维护、铁路基础设施建设材料研究分析、铁路路基理论与技术、隧道工程设计、施工与维护等课堂教学，并设置了相应实践教学及主题研讨环节，以多样化的形式增强学习效果，提升学员的学习体验”，施先亮表示。

应阿尔及利亚公共交通部和铁路局要求，为解决阿尔及利亚铁路专业人才的培养需求，中国铁建阿尔及利亚有限公司作为牵头方，为阿方高级管理人员进行铁路技术和管理等方面的培训。培训将邀请阿尔及利亚铁路领域高级管理人员分三批赴华学习，中国铁路专家也将赴阿对铁路项目现场施工技术人员进行培训，培训将持续至2025年12月。

弗里黑·默罕默德表示，“这次培训体现了中阿双方在铁路领域共同创新和追求卓越的承诺，我们有幸向拥有宝贵经验且愿意与我们分享知识的中国专家学习，铁路领域国际合作交流非常重要，希望我们携手共创可持续发展的未来”。

当前，由中国铁建承建的阿尔及利亚西部铁路矿业线项目进展顺利，该项目为沙漠重载铁路，是中阿两国共建“一带一路”重要项目。项目主要建设内容为新建575公里的铁路，线路连接阿尔及利亚贝沙尔省和廷杜夫省加拉·杰比莱特铁矿区，由中国铁建与阿尔及利亚本地国有企业COSIDER TP共同实施。该项目建成后，将进一步完善阿尔及利亚国家铁路网，实现矿区、工业区和港口的连接，助力阿尔及利亚西南部省份互联互通和经济发展。

“我们因‘路’结缘，在合作中共同进步是我们的目标和愿景。愿我们携手促进互联互通，推动中阿合作、中非合作迈上新台阶，共创美好未来”。李重阳表示。

多年来，中国铁建国际集团注重在践行高质量共建“一带一路”的过程中，依托重大项目建设，开展对外技术交流合作。在阿尔及利亚东西高速公路建设期间，融合欧洲与我国公路建设规范，探索出了多项新工艺工法，组织业主方200余名优秀工程技术、管理人员赴中国高校和科研机构进行培训，不仅为中国企业海外发展提供了有力的技术支持，更促进了中外技术、标准以及规范融合，带动了当地产业和经济的发展。

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