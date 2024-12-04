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第五届世界会长大会在吉隆坡举行

2024年12月04日09:07 | 来源：新华网
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　　新华网吉隆坡12月3日电（记者毛鹏飞、李奕慧）第五届（2024）世界会长大会2日在马来西亚首都吉隆坡举行，来自中马两国政府、全球各商协会和企业共700余名代表到会并参与研讨。

　　据介绍，本届大会以“促进贸易自由化，推动经济全球化”为主题，与会代表围绕“科技革新、创新经济”“经贸商机、潜能无限”“建交五十，稳健发展”等议题开展交流讨论。

　　马来西亚副总理法迪拉在开幕致辞中表示，中国是马来西亚最大的贸易伙伴，近年来，中国对马直接投资快速增长，覆盖制造业、基础设施建设、数字技术和清洁能源等关键领域。贸易自由化和经济全球化将成为两国深化合作的重要驱动力，通过与中国的战略合作，马来西亚将能够借助中国在技术领域的优势，加快自身可持续发展，同时使两国共享创新成果和经济机遇。

　　中国驻马来西亚大使馆公使郑学方在致辞中表示，当今世界进入新的动荡变革期，经济全球化遭遇逆流。各国要坚持创新变革，坚持开放融通，推动普惠包容的全球化。中国不断推动经济高质量发展、扩大高水平对外开放。中国的发展将继续为包括马来西亚在内的世界各国提供更多新机遇。希望各位来宾借助此次大会，深入探讨促进贸易自由化、推动经济全球化新思路新举措，为实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化贡献智慧和力量。

　　第五届世界会长大会主席、马华公会总会长魏家祥在致辞中指出，面对日益激烈的全球经济竞争，中国应被视为机遇而非威胁，“与其将中国视为竞争对手，不如视为合作伙伴”。在共建“一带一路”倡议的推动下，马中两国在基础设施、互联互通和可持续发展等领域取得了显著进展。通过深化与中国的合作，马来西亚不仅能够进一步融入全球供应链，还将为两国创造更多互利共赢的经济成果。

　　世界会长大会组委会主席、杭州市公共关系协会执行会长刘江在致辞中表示，今年是世界会长大会首次走出中国，移师马来西亚。时值中马建交50周年，希望借此契机，助力中马两国友谊持续走深走密。期待与会人员围绕本届大会主题，精准洞察机遇，更好应对世界经济挑战，促进传统产业与新兴科技的资源整合与协同创新，并以更加积极的姿态履行社会责任，在追求经济效益的同时，关注世界和平、环境保护、社会公平与民生福祉。

　　会上，世界各地会长代表共同宣读《世界会长（吉隆坡）宣言》，表示为“贸易自由化，经济全球化”积极助力，擘画更加美好的未来。

　　本届世界会长大会由马华公会、马中友好协会、马来西亚中资企业总商会共同主办，马华公会和杭州市公共关系协会承办。

(责编：崔越、刘洁妍)

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