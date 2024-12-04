人民网杜伊斯堡12月3日电 （记者刘仲华、实习生宋昱欣）当地时间12月3日9时10分，从中铁集装箱重庆中心站开出的X8083次中欧班列，顺利抵达德国杜伊斯堡。这趟班列的到达标志着中欧班列累计开行突破10万列。

第X8083次中欧班列顺利抵达德国杜伊斯堡。人民网 依琳摄

12月3日上午，第10万中欧班列接车仪式在德国杜伊斯堡多式联运场站举办。中国驻杜塞尔多夫代总领事昌海涛、杜伊斯堡市政府中国事务专员陶逸泊、杜伊斯堡港务集团董事长马库斯·班恩、中铁集装箱运输有限责任公司欧洲子公司总经理田中雨等出席接车仪式。

昌海涛表示，作为世界最大内河港和国际贸易物流中心，杜伊斯堡深度参与共建“一带一路”，已成为中欧班列在西欧地区线路最广、班次最多、运量和货值最大的节点。2014年3月，中国国家主席习近平亲临这里见证班列抵港，对中欧班列未来发展及杜伊斯堡助推中德中欧合作寄予厚望；2022年11月，首趟境内外“全程时刻表”中欧班列行抵杜伊斯堡，开启中欧班列“十日达”新阶段。这座城市见证了中欧班列发展上的一个又一个重要时刻。

陶逸泊表示，往返于杜伊斯堡和中国之间的中欧班列已由最初的每周一班增长到每周30-40班。中欧班列既便利了欧中间贸易往来，也带动了杜伊斯堡的城市发展，大量中国企业投资落户杜伊斯堡。

马库斯·班恩表示，杜伊斯堡港务集团有幸在过去十年间同中国伙伴开展了愉快且卓有成效的合作，双方合作超越了传统物流范畴，进一步拓展到港口建设、仓储服务。期待在未来十年继续携手挖掘合作潜力。

参加第10万中欧班列接车仪式的中德嘉宾合影留念。人民网 依琳摄

近年来，中欧班列便利快捷、安全稳定、绿色经济的优势不断巩固，成为广受欢迎的国际公共产品，开行数量保持强劲增长态势。从2016年统一品牌至2023年，中欧班列年开行数量由1702列增加到超1.7万列，增长近10倍。开行万列所需时间由开行之初的90个月缩短为现在的6个月。今年3月以来已连续8个月单月开行数量超过1600列。

作为中欧班列统一经营服务平台，中铁集装箱运输有限责任公司根据客户需求，组织开行更多线路，扩大中欧班列“朋友圈”和服务范围，为进一步深化与共建“一带一路”国家的经贸交流合作，促进交通、物流、商贸、产业、金融、人文等要素融合发展注入“中国速度”，展示“中国质量”。

中欧班列还带动了沿线地区经济社会发展，催生了许多新的物流、工业、商贸中心、产业园区，为当地民众提供大量就业机会。德国杜伊斯堡港因中欧班列的开通吸引了上百家物流企业落户，创造了2万多个就业机会。

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