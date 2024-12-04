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纳米比亚现任副总统恩代特瓦当选总统

2024年12月04日08:56 | 来源：新华网
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纳米比亚选举委员会12月3日晚宣布，现任副总统内通博·南迪-恩代特瓦在11月27日举行的总统选举中获胜。她由此成为纳米比亚历史上首位女总统。新华社发（恩达琳平加·伊塔摄）

纳米比亚选举委员会12月3日晚宣布，现任副总统内通博·南迪-恩代特瓦在11月27日举行的总统选举中获胜。她由此成为纳米比亚历史上首位女总统。新华社发（恩达琳平加·伊塔摄）

　　新华社温得和克12月3日电（记者陈诚）纳米比亚选举委员会3日晚宣布，现任副总统内通博·南迪-恩代特瓦在11月27日举行的总统选举中获胜。她由此成为纳米比亚历史上首位女总统。

　　根据纳米比亚选举委员会公布的计票结果，恩代特瓦在总统选举中获得57.31%的选票。在同时举行的国民议会选举中，执政党纳米比亚西南非洲人民组织赢得51个席位，继续保持在国民议会的多数地位。

　　恩代特瓦在大选结果公布后发表讲话，承诺将通过经济转型来实现国家团结、经济多元化、自然资源开发和可持续发展。

　　本次大选是纳米比亚自1990年独立以来的第8次全国大选，共有15名候选人竞选总统，21个政党参加国民议会选举。

　　纳米比亚位于非洲西南部，总统为国家元首、政府首脑兼武装部队总司令，任期5年。纳米比亚议会由国民议会和全国委员会组成。国民议会是最高立法机关，有104个席位，每届任期5年。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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