新华社开罗12月3日电（记者董修竹）埃及消息人士3日告诉新华社记者，巴勒斯坦两大派别巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）代表团近日在埃及首都开罗举行会谈，其间就一份成立联合委员会管理战后加沙地带的草案达成一致。

该消息人士说，这份草案内容显示，联合委员会将由10到15名巴勒斯坦独立人士组成，负责管理战后加沙地带的卫生、教育、经济、农业、人道主义援助和重建等领域事务。联合委员会将受到巴勒斯坦民族权力机构的监督。该草案尚未得到巴勒斯坦总统阿巴斯批准。

据悉，法塔赫和哈马斯代表团11月30日开始在开罗举行会谈。目前，法塔赫与哈马斯尚未就会谈情况发表评论。

2007年，法塔赫与哈马斯爆发冲突。哈马斯夺取加沙地带控制权，法塔赫实际控制约旦河西岸地区。

去年10月7日，哈马斯从加沙地带突袭以色列境内军民目标，导致约1200人死亡、约250人被哈马斯等巴方武装人员带回加沙地带扣押。以色列随后对加沙地带发起大规模军事行动。据巴勒斯坦加沙地带卫生部门发布的最新数据，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过4.4万巴勒斯坦人死亡，超过10万人受伤。

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