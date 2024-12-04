新华社北京12月3日电 题：美国总统赦免，一项被“玩坏了”的制度

新华社记者刘阳

美国总统拜登近日宣布赦免其子亨特·拜登，而此前他曾多次表示不会使用行政权力赦免儿子或为其减轻处罚。因此，当他做出赦免决定后，立即招致美国舆论的广泛批评。已再次当选美国总统的特朗普1日在社交媒体上说，拜登赦免亨特是“滥用司法”。

赦免制度是美国宪法赋予总统的一项权力，美国宪法第二条第二款规定美国总统拥有赦免权。

理论上，美国总统的赦免权力仅受两个限制，一个是必须针对违反联邦层级法律的当事人，再一个是不能赦免被国会弹劾的对象。除此之外，总统便可以为所欲为，因此这项权力在美国被视为“一项几乎不受限制的权力”。

总统赦免制度理论上可以惠及所有美国公民，但实际上不同种族的美国人在这一制度面前并不平等。根据现行规定，美国任何人都可以通过司法部提交总统赦免申请，然而在实际操作中，司法部为提交申请者人为设置了多个门槛。兰德公司2021年发布的一份研究显示，白人申请者获得赦免的概率要高于少数族裔。

在美国历史上，总统行使赦免权力曾发挥过一些推动社会进步、弥合社会分裂的作用。例如，19世纪中叶，连续两任美国总统菲尔莫尔和皮尔斯先后赦免过因试图解救黑奴而被判刑的废奴主义者。

重要战争结束后常常是美国总统动用赦免令的高峰。越战结束后，卡特在1977年一次性赦免了超过20万名越战期间的逃兵役者。

美国历史上颇具争议的赦免令来自美国前总统福特。福特的前任尼克松因“水门事件”辞职后，福特成为总统，他此后立即赦免尼克松，尼克松因此不用为“水门事件”承担任何刑事责任。当时六成美国人反对这次赦免，成为美国赦免史上的标志性事件。

美国总统赦免亲属或政治盟友也不乏先例，每每都会产生争议。早在林肯时期，他就曾赦免嫁给南方军将领的小姨子；克林顿曾赦免同母异父的弟弟小罗杰·克林顿；特朗普第一次执政时曾赦免自己的亲家查尔斯·库什纳。是的，就是前几天被特朗普提名担任新任美国驻法大使的那个库什纳。

美国总统近年来屡屡使用这项权力赦免亲属或政治盟友，引发热烈讨论：赦免制度是否已从可以推动社会进步的公器，沦为个别当权者用来满足私欲的“权力黑洞”。

英国民调机构YouGov今年8月曾就美国人对赦免制度的看法开展民调，结果显示美国民众对总统赦免自己亲属的行为高度反感。只有13%的受访者表示这一行为“合适”，而74%的人认为“不合适”。

值得一提的是，美国总统是否可以赦免自己至今仍是一个问题。因没有先例，美国政界和法律界也从未就这一问题给出一个清晰的解释。不过按照美国政治当前的发展趋势，也许过不了多久就能看到这个“活久见”的时刻。

(责编：贾文婷、崔译戈)