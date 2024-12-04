11月8日，在马拉维恩桑杰，滕加尼社区技术学院的参训学员在项目工地参加培训。

中铁二十局供图（新华社发）

近日，马拉维已经进入雨季，中铁二十局马拉维马尔卡至班古拉铁路（以下简称马班铁路）项目所在的南部恩桑杰地区地处盆地，白天最高气温已达40摄氏度。尽管天气炎热，但项目培训的课堂上中国老师和当地学员们授课和学习的热情却丝毫不减，试验仪器如何使用、砖块和砌块如何检测、数据如何记录……学员们聚精会神听讲，认真做笔记。

“我们是砖砌技工学员，到马班铁路项目学习试验检测技术，非常感谢中铁二十局能给我们这次学习机会。”作为领队，滕加尼社区技术学院的讲师露迪斯·姆索贝洛承担了本次学习之旅的对接策划任务。她没有想到，这家中国企业在看到他们的学习申请后，能够如此之快地同意。

“我们受到热情欢迎，中铁二十局为我们量身定制了丰富的培训课程，包括理论和实操，还安排了中国专家为我们授课。”姆索贝洛说。

马班铁路项目南起马拉维南部边境马尔卡车站，北至班古拉车站，正线全长72公里，项目将升级、修复既有线路，于2023年1月正式开工建设，预计2025年10月完工。铁路建成后，将有效连接马拉维西北边境至莫桑比克贝拉港铁路线，满足农产品等资源的进出口以及沿线居民生活物资输送需求。

“为了保证施工质量，修建一条民众满意的高质量铁路，项目非常重视质量检测工作，修建了3间试验室和1间混凝土养护室，并从中国购买了压力试验机、多功能压力机等各类先进试验检测仪器。”作为本次教学的中国老师，项目试验室主任耿鹏晖有18年的试验工作经验，在马拉维工作5年间，他为当地培养了近30名试验专业人才。

从学员奥斯丁·托里踏进项目试验室那刻起，就被眼前的试验仪器所吸引，当他跟随其他学员来到项目修建的马拉维最大的轨枕厂参观时，更是被全程自动化机械操作的生产工艺所震撼。“这是一次难忘的经历，我们从课堂走进工地，学到了书本里学不到的知识，见识了先进的试验设备和工业制造过程，感谢中国企业把这些带到马拉维，并愿意把技术传授给我们。”托里激动地说。

马拉维滕加尼社区技术学院是当地为培养技术人才而设立的学校，但师资力量较薄弱。为提高教学能力，该校寻求与当地企业合作。授人以鱼，不如授人以渔，中铁二十局自2018年进入马拉维以来，始终把技术引入和当地技术人才培养作为履行社会责任的重要内容，6年间，累计雇用当地员工超过5000人，培养了试验、测量、安全、施工等各类专业技术人才近1000人。本次“校企”合作进一步扩展了企业加强技术培训的渠道。

“我们希望继续保持合作关系、寻求合作机会，为学校提供更多培训。我们也希望这种‘校企’合作能够惠及到更多当地学校和学生，为马拉维基础设施建设的技术人才储备贡献力量。”项目负责人熊国明在培训结业式上说。

（据新华社电 记者彭立军、孙丽华）

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