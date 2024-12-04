华大集团积极参与中非生物科技合作——

本报记者 高 乔

在近日举办的第二届中国国际供应链促进博览会上，肯尼亚观众参观华大集团展台。

华大集团供图

在近日举办的第二届中国国际供应链促进博览会上，华大集团展示的生命科学产业全链条前沿技术与创新应用，吸引了诸多非洲参会者的关注。多年来，华大集团运用先进生物科技，在公共卫生和农业领域积极参与中非合作，将先进技术、方法、产品、培训带入非洲多国，助力非洲科技领域长足发展，助推中非在共建“一带一路”倡议和中非合作论坛等机制框架下不断深化农业、公共卫生等领域的科技合作。科技合作已成为中非共逐现代化之梦的重要实现路径。

基因科技服务公共卫生

本届链博会上，华大集团携超高通量基因测序仪、纳米孔基因测序仪、时空组学技术等最新科研成果及精准医疗系列产品亮相。近年来，华大集团将前沿的多组学科研成果应用于中外医学健康合作领域，推动基因科技成果转化，在中非科技合作方面写下一笔生动注脚。

今年4月，在卢旺达东方省，卢旺达生物医学中心与华大基因举行宫颈癌筛查合作项目启动仪式，为当地适龄女性提供2万份人乳头瘤病毒（HPV）分型基因检测，助力卢旺达宫颈癌筛查防控。在这一合作项目中，华大基因负责提供实验室设备加技术输出的整体解决方案，帮助当地进一步升级从宫颈癌筛查到阳性干预的闭环管理体系。

宫颈癌是卢旺达女性第二高发癌症，根据卢旺达卫生管理信息系统数据显示，过去5年中，当地只有24%的适龄女性接受了宫颈癌筛查。世界卫生组织在《为预防宫颈癌的癌前病变筛查及治疗指南》中指出，HPV检测准确率高达95%以上，可作为宫颈癌筛查的首选筛查方法。

“宫颈癌是全球面临的一个重大挑战，特别是在治疗资源有限的发展中国家。”卢旺达生物医学中心预防和控制研究所主任图伊什梅说，合作项目将帮助医学人员及时筛查、精准检测和治疗宫颈癌，有助于减少卢旺达宫颈癌死亡率和发病率。

在埃塞俄比亚建设试剂工厂并顺利投产，提升当地加工各类核酸检测试剂及相关产品的能力；为中国援塞拉利昂固定生物安全三级实验室项目捐赠新一代高通量基因测序仪，帮助当地进行病毒监测；在埃塞俄比亚、坦桑尼亚、安哥拉等国建设“火眼”实验室，助力非洲抗疫……近年来，华大集团将中国研发的基因科技和成熟运营经验带到非洲。

农业科技合作结硕果

位于非洲中东部赤道南侧的布隆迪，拥有丰富的光热资源。在多年生稻种植示范基地，连绵成片的“中国种”稻田，在肥沃的非洲大地上茁壮成长。

今年1月，首批在布隆迪育秧成功的多年生稻在种植示范基地完成第一季插秧工作，这是华大万物与布隆迪政府合作试种多年生稻的又一里程碑。5月，第一季水稻收获顺利完成，试验结果显示，水稻的产量达到了每公顷3.1吨，高于当地平均产量的两倍。

多年生稻品种由中国科研团队研发，使水稻种植一次、连续收获多年成为可能。与种植一年生稻相比，种植多年生稻可减少生产成本投入达30%以上，生产环节也得以简化。此前，经非洲联盟第五届农业特别技术委员会批准，中国多年生稻被纳入非盟农业技术推广框架，并列入非盟种子和生物技术2024—2025计划。目前，多年生稻是全球唯一可商业化的多年生粮食作物，并入选联合国粮农组织“国际农业技术创新技术”。

布隆迪国家项目相关负责人普鲁登特·纳塔尔·马赫罗梅扎说，多年生稻技术不仅能简化水稻生产环节、降低成本，还能大幅提高水稻的产量。他期待未来能够在布隆迪进一步扩大多年生稻的种植面积，提高当地的农业生产水平，为农民带来更多的收益。

目前，多年生稻项目还在乌干达、莫桑比克、马达加斯加和马拉维等国落地。数据显示，截至2023年底，中国在非洲建成了24个农业技术示范中心，带动相关地区农作物平均增产30%至60%，助力非洲国家提升农业发展水平。中非在共建“一带一路”倡议和中非合作论坛等机制框架下不断深化农业科技合作，为非洲农业现代化发展、提升粮食安全水平提供助力。

培养科技后生力量

共同研发项目、实现技术转让、开拓就业机会、开展人员交流和建立实验室……如今，中国与非洲的科技交流与合作愈发深入。华大集团参与中非公共卫生、农业领域合作，是中非科技合作体量不断增加、领域不断拓宽的一个案例。

近年来，中非在农业技术、医疗卫生、信息技术、清洁能源、绿色基建等领域的科技合作不断拓展和深入，双方政府、国有企业、高校、科研机构、民营企业、国际组织等多类主体积极参与合作，形成多主体全方位的合作体系。

“如果我们谈论科学研究、技术创新和数字化，中国是我们最好的榜样，中国正处于科技进步的前沿。”埃塞俄比亚创新技术部部长贝莱特·莫拉说，“埃塞俄比亚的学生和研究人员获得了中国的奖学金，他们学成归来后对本国科技发展起到了关键作用。”

华大集团承办多届“中国—非洲新发再发传染病病原基因检测和分子诊断技术培训活动”，为来自埃塞俄比亚、苏丹、加蓬、莫桑比克等30多个国家的近百名学员进行培训，提升当地防疫能力；非洲首个高通量基因组测序中心——南非医学研究理事会基因组学中心在开普敦启用，首套价值55万美元的华大智造测序仪入驻实验室并完成组装测试，首批南非医学研究理事会技术人员赴华大集团完成技术培训。此外，华大派技术人员前往南非进行现场实地支持。

从鲁班工坊到孔子学院，从实施“中非高校百校合作计划”到开展“中文+职业技能”教育，中非之间的能力建设合作，为非洲可持续发展注入内生动力。在今年的中非合作论坛北京峰会上，中国宣布愿同非方深入推进“未来非洲职业教育”计划，共建工程技术学院，建设10个鲁班工坊。重点面向非洲妇女和青年，提供6万个研修名额。随着科技人才交流日渐频繁，中非科技合作涌现源源活水。

“这些计划将帮助更多非洲青年实现人生梦想！”乌干达《新愿景报》记者布巴莱·布瓦尼卡的话说出许多非洲青年的心声，“中方提出的一系列人才培养计划赋能非中青年发展，有助于创造一个人人都参与其中的未来，为非中可持续发展积蓄力量。”

(责编：贾文婷、崔译戈)