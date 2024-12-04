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高质量共建“一带一路” 拓展共赢发展新空间（和音）

2024年12月04日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　共建“一带一路”始终秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，始终坚持共商共建共享的原则，合作领域不断拓展、合作范围不断扩大、合作层次不断提升，国际感召力、影响力、凝聚力不断增强

　　

　　“要坚持一张蓝图绘到底，一茬接着一茬干，勇于战胜各种风险挑战，坚定不移推进高质量共建‘一带一路’，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。”12月2日，习近平总书记出席第四次“一带一路”建设工作座谈会并发表重要讲话，充分肯定共建“一带一路”取得的重大成就，对推动共建“一带一路”高质量发展作出全面部署，为下一个金色十年推动共建“一带一路”高质量发展提供了重要遵循、指引了前进方向。

　　面对世界之变、时代之变、历史之变，习近平主席开创性提出共建“一带一路”倡议，成为人类发展史上具有里程碑意义的事件。11年来，共建“一带一路”始终秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，始终坚持共商共建共享的原则，合作领域不断拓展、合作范围不断扩大、合作层次不断提升，国际感召力、影响力、凝聚力不断增强，取得了重大成就，为增进同共建国家友谊、促进共建国家经济社会发展作出了中国贡献。中国已同150多个国家、30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件，成功举办三届“一带一路”国际合作高峰论坛，成立20多个专业领域多边合作平台。今年以来，中国与埃及、东帝汶、秘鲁等多个国家签署共建“一带一路”合作规划，巴西成为共建“一带一路”国际合作大家庭成员。“历史上从来没有任何一个倡议像‘一带一路’这样，能够把150多个国家凝聚在一起。”新开发银行行长罗塞芙表示。

　　共建“一带一路”跨越不同文明、文化、社会制度、发展阶段差异，汇集着人类共同发展的最大公约数，符合时代进步的逻辑，走的是人间正道。中国主张通过高质量共建“一带一路”同世界各国分享中国式现代化的发展机遇，为世界和平发展注入更多信心与力量。中国去年宣布支持高质量共建“一带一路”的八项行动，坚定不移深化“一带一路”合作伙伴关系，建设一个开放包容、互联互通、共同发展的世界，展现负责任大国担当。共建“一带一路”倡议及其核心理念被写入联合国、二十国集团、亚太经合组织以及其他国际和区域组织等有关文件，对全球发展的驱动力、引领力持续增强。比利时布鲁盖尔研究所近期发布的研究报告显示，2013年以来，共建“一带一路”倡议在联合国文件中被引用近千次，仅2019年就超过500次，充分表明中国倡议具有全球视野。

　　共建“一带一路”源自中国，成果和机遇属于世界。中国与共建国家基础设施“硬联通”硕果累累。中欧班列通达欧洲25个国家的227个城市，“丝路海运”航线通达全球46个国家的145座港口，空中丝绸之路覆盖54个国家104个城市，一大批标志性工程建成投用，许多“小而美”民生项目落地生根。中国与共建国家规则标准“软联通”稳步推进。中国已与69个国家和组织签署了113份标准化合作文件，与30个国家和地区签署23个自贸协定，贸易投资自由化便利化水平显著提升。中国与共建国家人民“心联通”持续深化。设立实施“丝绸之路”中国政府奖学金，开展“丝路心相通”行动等活动，一系列民间组织、智库、媒体、青年交流精彩纷呈。顺应全球发展新趋势，高质量共建“一带一路”在绿色、数字、创新等领域合作新亮点不断涌现、新活力持续迸发。高质量共建“一带一路”为世界经济增长注入新动能，为全球发展开辟新空间，为国际经济合作打造新平台，实现了共建国家的互利共赢。刚果（布）总统萨苏称赞：“共建‘一带一路’是一项伟大的工程，为世界提供了崭新的包容发展的新模式。”

　　共建“一带一路”已经进入高质量发展新阶段。中国期待与共建国家携手前行，继续坚持共商共建共享、开放绿色廉洁、高标准惠民生可持续的指导原则，以高质量共建“一带一路”八项行动为指引，以互联互通为主线，完善推进高质量共建“一带一路”机制，不断拓展更高水平、更具韧性、更可持续的共赢发展新空间，推动实现世界各国的现代化，助力构建人类命运共同体。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月04日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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