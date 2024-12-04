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中老铁路运营3年累计发送旅客超4300万人次

累计运输货物4830万吨

2024年12月04日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月3日电 （记者李心萍、叶传增）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：中老铁路开通运营满3年，运输安全保持稳定，截至12月2日，累计发送旅客超4300万人次、运输货物4830万吨。

　　客货运量持续增长。开通运营以来，中老铁路旅客发送量持续增长，全线单月旅客发送量由开通初期的60万人次增至目前的160万人次。国内段日均开行客车从8列增至最高86列，累计发送旅客3560万人次；老挝段日均开行客车从4列增至最高16列，累计发送旅客超740万人次。货运方面，中老两国铁路部门加强货物运输组织，提升运输能力和效率，跨境货物列车每日开行数量由开通初期的2列增加到目前的18列，列车牵引吨数由2000吨增至2500吨，累计运输跨境货物达1060万吨；积极探索“中老铁路+中欧班列”等国际运输新模式，老挝、泰国等国家至欧洲铁路直达运输时间缩短至15天，商品种类拓展至3000余种。昆明经老挝至泰国的货运成本降低30%至50%，老挝境内运输成本降低了20%至40%。

　　辐射效应显著增强。中老铁路加速了人流、物流、资金流、信息流的流动，促进了沿线资源开发，万象赛色塔综合开发区吸引了来自9个国家和地区的154家企业入驻，年产值超过20亿美元。磨丁经济特区吸引商贸物流、文化旅游等891家企业签约入园，累计投资额达10.4亿美元。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月04日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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