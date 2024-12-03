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韩国总统尹锡悦宣布紧急戒严令

2024年12月03日23:24 | 来源：新华网
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12月3日，在韩国首尔火车站，电视上播放总统宣布紧急戒严令的画面。韩国总统尹锡悦3日晚在首尔龙山总统府发表紧急谈话，发布紧急戒严令。新华社记者 姚琪琳 摄

12月3日，在韩国首尔火车站，电视上播放总统宣布紧急戒严令的画面。韩国总统尹锡悦3日晚在首尔龙山总统府发表紧急谈话，发布紧急戒严令。新华社记者 姚琪琳 摄

新华社首尔12月3日电（记者陆睿 孙一然）韩国总统尹锡悦3日晚在首尔龙山总统府发表紧急谈话，发布紧急戒严令，表示将铲除“从北势力”，维护“自由宪政秩序”。

尹锡悦在谈话中表示，国会削减了所有涉及国家核心职能、打击毒品犯罪和维护民生治安的预算，破坏了国家核心职能，民生治安陷入危机。明年预算案被大幅削减是最大在野党共同民主党对国家财政的玩弄。这是对宪政秩序的践踏，是策划内乱的反国家行为。

尹锡悦表示，将通过紧急戒严，尽快铲除反国家势力，使国家恢复正常。

尹锡悦发表紧急谈话后，共同民主党紧急召集该党议员前往国会，讨论应对尹锡悦发布的紧急戒严令。共同民主党党首李在明呼吁国民前往国会，他表示“尹锡悦戒严令是违宪、反国民的戒严”。据韩联社报道，目前韩国国会大门关闭，国会议员无法进入国会。

韩国国防部3日下午召开全军主要指挥官会议，向全军下达强化紧急警戒及应对态势等指示。

据韩联社报道，韩国国会预算决算特别委员会11月29日召开全体会议，在执政党国民力量党议员缺席的情况下表决通过预算削减案。在野党单独处理预算案在韩国宪政史上尚属首次。当天通过的预算案比政府提交的677.4万亿韩元预算规模少4.1万亿韩元。被削减部分为总统秘书室和国家安保室的特殊活动费、检察院和监察院的特定工作经费及特殊活动费。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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