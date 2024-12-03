人民网深圳12月3日电 （宋歌）近日，人民网“中外记者看深圳”调研团走进深圳市光明法务大厦，深入了解光明区如何立足企业需求完善法律服务布局，助力大湾区企业出海与外资引进。

光明法务大厦位于深圳市光明区特建发乐府广场1B栋，是光明科学城法律服务业地标性建筑。据介绍，目前大厦内已经有6家法律服务机构入驻，在知识产权保护、股权融资、IPO上市、涉外法务等领域提供高端法律服务。

光明法务大厦。光明区供图

护航建设 高质量法律服务助力光明科学城发展

过去，法律服务业曾是光明区的薄弱项。2019年，《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》发布，明确提出“以深圳为主阵地建设综合性国家科学中心”。光明科学城是大湾区综合性国家科学中心先行启动区。随着科研机构、企业、园区陆续入驻，光明科学城对法律服务的需求日益增加。为满足这一发展需求，光明区大力开展法律服务业招商引资工作，重点引进国内外知名法律服务机构入驻光明法务大厦。

光明法务大厦一层大厅内标语。人民网 宋歌摄

光明区司法局相关负责人表示：“光明科学城内大量的科研机构、企业与园区对于法律的服务需求是庞大而复杂的。同时，当前许多企业都有出海的需求，如果涉及到涉外法律纠纷，也需要有高端的法律服务支撑。”

负责人介绍道，2024年以来，光明区出台了区内法律服务业首个专项支持政策，并积极打造光明法务大厦，同时成立光明科学城法律服务联盟，为法律服务机构与科研机构、园区、企业供需交流搭建平台。通过 “一政策、一空间、一平台”系列措施，光明区目前已填补区内外国律所驻华代表机构、粤港澳联营律所两项空白，正以高质量法律服务护航光明科学城发展建设。

专业加持 涉外法律服务“有人帮”

光明区蓬勃发展的科学产业与不断完善的政策支持，吸引了不少法律服务机构落地，广东信达律师事务所就是其中之一。目前，这家曾获评“全国优秀律师事务所”的企业已在光明法务大厦内设立分所。

光明科学城的企业想要进入海外市场需要哪些手续？来到中国务工的外国人遇到劳务纠纷怎么办？……对于这些问题，信达都给出了答案。来自信达的魏天慧律师介绍道：“近年来，国内企业到海外并购的需求增加，同时FDI（外国直接投资）也很活跃，很多外国人来中国设立公司或代表处，或是从事个人贸易。对此，我们都能为他们提供相应的法律咨询。”

魏天慧律师在介绍广东信达律师事务所。人民网 宋歌摄

魏天慧表示，近年来涉及跨境业务的营商环境不断优化，信达对此感受颇深。“目前整个中国的对外政策越来越开放，市场准入负面清单持续缩减，无论是资金跨境流动还是企业出海都便利了许多。”魏天慧提到，为适应这一趋势，信达还储备了多语种律师人才，许多律师都持有境外律师资格证，以更好地服务企业。

今年六月，广东信达律师事务所获深圳市政府法制办颁发的涉外法制人才实训中心牌照。魏天慧介绍道，未来信达计划在法制人才培训方面做更多工作，例如为光明区律师提供涉外法律服务能力培训、为区内企业的法务人员提供涉外法律知识培训等等，助力全区出海能力提升。

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