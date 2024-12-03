人民网曼谷12月3日电 （张矜若、实习生朱潇逸）日前，在泰国旅游局支持下，由中国电动车制造商极氪（ZEEKR）发起的电动汽车大篷车驶入泰国活动成功举办。

参与活动的中国游客与当地泰国人合影。活动主办方供图

此次活动由12辆电动汽车和48名参与者组成的极氪车队从中国出发，途经老挝，11月26日顺利抵达泰国廊开府，并接受当地副府尹拉塔萨特·奇楚（Rattasart Chitchoo）的接见。这支车队最终目的地是第41届泰国国际汽车博览会。展会将于11月29日至12月10日，在曼谷蒙通他尼会展中心举办，极氪在展会上展示其电动车技术。

泰国旅游局东亚地区副局长塔里妮·颂汶表示，支持极氪电动汽车自驾团的行动反映了泰国对可持续旅游发展的重视，也展示了泰国在提供生态旅游和独特旅行体验方面的潜力。

中国汽车车队。活动主办方供图

据泰国旅游和体育部统计，2024年1月至11月，泰国接待中国游客超过600万人次，中国继续稳居泰国最大国际游客来源国。此次电动汽车自驾团活动将通过宣传沿途风景名胜，进一步提升这些景点在中国市场的影响力，为泰国旅游业的发展注入新的动力。

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