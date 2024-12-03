新华社埃及阿斯旺12月3日电 通讯｜在荒漠中浇灌希望——记在埃及沙漠腹地工作的中国水井施工队

新华社记者姚兵 张健

初冬时节，距离埃及阿斯旺省城北部约60公里的考姆翁布沙漠腹地暖阳高照。一片片绿油油的小麦点缀在广袤的沙漠中，格外引人注目。

“以前这里是干旱的沙漠，寸草不生。如今，在井水浇灌下，小麦等农作物茁壮成长，充满生机和希望。”中曼埃及公司阿斯旺水井项目副经理艾哈迈德·萨达尼说。

记者日前探访了中曼埃及公司阿斯旺考姆翁布水井施工现场，看到巨大的钻机在沙漠中轰鸣，头戴白色安全帽、身穿红色作业服的工人在有序地忙碌着。

萨达尼今年30岁，2018年加入中曼埃及公司，先后担任过泥浆工程师、水泵测试工程师、现场工程师，现在负责管理现场施工的6支钻井队。

“过去6年，我参与了多个沙漠水井施工项目，积累了越来越多的经验，”萨达尼说，“每次见到清澈的地下水从井口喷涌而出，我和同事们都非常激动。”

近年来，埃及人口快速增长。为缓解粮食进口压力，埃及政府2015年以来不断加大开垦沙漠、新增耕地的力度。中曼集团积极响应共建“一带一路”倡议，于2016年10月成立中曼埃及公司，深耕当地水井市场。

从西奈半岛到明亚省撒哈拉沙漠深处，从马特鲁省的锡瓦绿洲到阿斯旺考姆翁布沙漠……8年多来，这支由中埃员工组成的水井施工队克服各种困难，帮助埃及累计钻探沙漠水井540余口。在井水滋润下，荒芜的沙漠逐步变为良田。

在沙漠中打水井面临不少挑战。“踩点时这片荒漠连路都没有，我们带着GPS步行三四个小时才找到井位坐标。”中曼埃及公司总经理赵吴涛说，确定井位后，设备搬运又是一大挑战，一套大型钻井设备重达500吨，拆卸后需要25辆运输车搬运，从1000多公里外的埃及中北部迁来，前后需要10天。

赵吴涛介绍，目前考姆翁布水井项目共有6支打井队，200多位中埃员工，钻机24小时运转，工人轮班作业。

28岁的阿姆尔·穆罕默德是水井队现场工程师，一年半以前加入中曼埃及公司，负责钻井队人员和钻井技术管理，“我工作经验和技能得到很大提升”。

阿姆尔指着一旁的沙漠说：“这里现在是黄色的，不久后就会变绿，我们的工作将给埃及农业发展带来极大的好处。”

赵吴涛说，中曼埃及公司践行共商共建共享原则，把中国先进的钻井技术和管理理念带到埃及。“我们做的是民生工程，为中埃共建‘一带一路’贡献绵薄之力。看到井水让当地民众获益，我们由衷高兴。”

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