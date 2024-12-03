新华社伦敦12月2日电（记者孙晓玲 许凤）都柏林消息：爱尔兰议会众议院选举结果2日出炉。三大主要政党均未获得有单独组阁资格的过半数议席。

本次选举于11月29日举行。选举结果显示，174个众议院议席中，共和党获得48席，排名第一；主要反对党新芬党获39席，排名第二；现任总理哈里斯领导的统一党获38席，位列第三；其他议席由其他政党或独立候选人获得。

爱尔兰法律规定，只有获得众议院一半以上议席的政党才有资格单独组阁。

鉴于当前选举结果，获得议席较多的三大政党必须寻求其他政党或独立候选人支持才能组成联合政府。分析人士指出，新政府组建工作可能需数周时间，共和党、统一党以及另一较小政党联合执政可能性较高。

爱尔兰议会由参、众两院组成。众议院任期5年。本届众议院2020年2月产生，须在2025年3月任期结束前举行选举。2020年6月，共和党、统一党和绿党组成联合政府，根据三党达成的协议，政府实行总理轮值制。现任总理哈里斯11月8日宣布解散众议院。众议院解散后，必须在30天内举行议会选举。

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