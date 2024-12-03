人民网首尔12月3日电 （李帆）近日，“周五下班去中国”登上韩国社交媒体热搜榜，引发中韩舆论界普遍关注。我国对韩实施免签政策落地不到1个月以来，韩国旅游业界信心大增，航空公司加密航班蓄势待发，赴华旅游市场热度高涨。

免签政策提振韩国旅游业和航空业

自2024年11月8日起，我国对韩国持普通护照人员试行免签政策，允许韩国公民因经商、旅游、探亲访友及过境等目的入境中国，最长可停留15天。随后，政府进一步优化入境政策，将免签停留期限延长至30天。

免签政策落地实施后，“周五下班去中国”迅速登上韩国社交媒体热搜榜。据韩国SBS电视台报道，不少年轻人选择周五下班后，利用周末双休日赴中国旅行。从韩国飞往中国，最短航程仅需一个多小时，加之免去办理签证的复杂手续和费用，使得韩国民众赴华旅游需求迅速释放。

据《亚洲日报》报道，韩国旅游企业哈拿多乐公布的数据显示，11月1日至21日，赴华旅游预订量较政策发布前三周增长了75%。其中，跟团游和高尔夫旅游预订量激增，分别增长110%和105%。在热门旅游目的地中，张家界（28.8%）和长白山（9.2%）等自然景区持续走俏，同时山东青岛（11.1%）和上海（9.6%）等城市也颇受欢迎。

航空业也获益显著。多家航空公司迅速增加中韩航线，并因此获得资本市场的积极反馈。据韩国《每日经济》统计，济州航空、德威航空和真航空等廉价航空公司股价分别上涨了5.13%、4.09%和5.44%。与此同时，大韩航空和韩亚航空的股价也分别上涨了3.18%和1.32%。

据报道，大韩航空宣布自12月28日起新增仁川至福州航班，并恢复釜山至青岛航班；同时还计划加密厦门、牡丹江等航线。韩亚航空也已于10月14日增加了仁川至北京、上海的航班频次。

大韩航空相关负责人表示，公司正密切关注市场需求的变化，并根据情况迅速调整航班安排。“我们相信，随着免签政策的落实，赴华客流量将显著增加，为航空公司带来新的发展动力。”

仁川机场等待登机的旅客。人民网 李帆摄

韩国旅游业积极推出赴华游新产品

免签政策极大简化了赴华手续，韩国旅游业界对此表示热烈欢迎。韩国一家旅行社负责人在接受采访时表示，尽管中国一直是韩国游客的热门选择，但申请签证手续复杂一度成为制约因素。如今，免签政策消除了这一障碍，将大幅提升游客赴华兴趣。

为迎接可能到来的赴华旅游热潮，韩国多家旅行社已经推出多条针对中国热门城市的旅游线路，包括北京、上海、成都等地，满足不同消费群体的需求。一家专注高端定制游的旅行社经理表示，过去主打孝心游的路线，如张家界自然景观游、北京历史文化游等。现在中国旅游吸引了更多年轻人的目光，他们热衷探索上海City Walk特色游、北疆深度游等新颖线路。公司正计划推出更多私人定制线路，迎合对中国文化、历史和自然风光感兴趣的高端客群。

11月29日，繁忙的仁川机场。人民网 李帆摄

普通民众：说走就走很方便

普通韩国民众也对免签政策反响热烈。受访者普遍认为，这一政策为他们提供了更加灵活的出行选择。一位首尔市民表示：“过去办理签证不仅费用高，手续也复杂，现在可以轻松前往中国，探索那里的历史与文化。”一位大学生则兴奋地表示，他一直向往中国的美食与文化，计划在寒假期间与朋友一起赴华旅行。

不过，一些刚从中国返回的游客认为，在中国人们广泛应用手机支付系统，这可能给初次赴华的外国游客造成不便。“有时候，明明钱包里有钱，却因为没有中国支付工具无法消费。”由此可见，相关便利措施在宣传和实际应用方面还存在一定改进空间。

专家：期待旅游交流助推中韩关系深化

免签政策不仅推动了旅游和航空业的增长，也有利于促进中韩两国的民间交流与关系深化。一位中韩关系专家在接受采访时表示，旅游是增进两国人民理解与文化认知的重要途径。随着赴华游客数量的增加，韩国民众将有更多机会感受中国的文化与历史，为两国民间友好关系夯实基础。期待日益活跃的旅游交流成为助推韩中关系深化发展的契机。

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