新华社喀土穆12月3日电 中东战地手记｜苏丹：逝者草草入土，生者惴惴难安

新华社记者法耶兹·扎基

尽管已过去一年多，但提及妹妹遭遇的不幸，47岁的喀土穆居民毛希丁·萨利赫仍难掩痛苦。

2023年7月18日夜晚，趁着枪炮声稍稍减弱，他不得已在自家后院草草挖了个浅坑，强忍悲痛将去世的妹妹匆忙葬于其中。

2023年4月，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。

“妹妹外出时被流弹击中。附近一直在打仗，我没法送她去医院，只能眼睁睁看着她死在家中。”萨利赫说，“子弹夺走了妹妹的生命，战争夺去了她的葬礼。”

没有追思会，没有墓地，没有葬礼，送葬的人只有三位邻居。“就像做贼一样。现场只有四人，我们还不得不分出一人望风，以防遭到突然袭击。”萨利赫哽咽说道。

苏丹人重视丧葬。按当地习俗，亲人去世后，葬礼和追思活动一般会持续数日。仪式后，众多亲友将逝者葬在家族或公共墓地。如今，武装冲突导致通信中断，加之局势不稳，人们既难以向亲友报丧，也无法举办像样的葬礼，更不敢集体外出送葬。逝者只能被草草葬于家中或附近空地。

目前，持续冲突已造成苏丹约2.7万人丧生，1180余万人流离失所。苏丹医生联合会统计表明，除了在冲突交火中丧生，还有不少平民死于饥饿和缺医少药。由于部分人无法前往医院或公墓登记，实际死亡人数预计更多。

对于临时墓地和自行埋葬现象，苏丹医生联合会主席阿卜杜拉·阿提亚深表忧虑。他说，自行埋葬可能会引发疾病传播、掩盖死亡原因，但“专业而体面”地安葬逝者在当下的苏丹难以实现。

举家逃往北方州栋古拉市避难的奥斯曼·阿卜杜勒·拉希姆告诉记者，不久前，他带着妻子和三个孩子回到位于恩图曼的家，但家中却多出了4个1米高、杂草丛生的坟堆。

“我们猜测，家可能已被偷、被抢，甚至被烧毁，可谁能想到竟成了墓地。”拉希姆向所剩无几的邻居问了个遍，也没问出个所以然，只得前往苏丹红新月会恩图曼办事处寻求帮助。办事处的工作人员表示会妥善处理，但要等到冲突结束以后。

当记者再次联系拉希姆询问近况时，得知他们一家已再次前往栋古拉市。

“我们实在无法忍受与不明身份的逝者共处一院。本打算去附近的姐姐家借住一段时间，到了才发现，她家房屋内外也各有一处坟墓。”拉希姆长叹了口气说。“恩图曼老城的大部分住宅都成了临时墓地。问题彻底解决之前，我们不会回去了。”

硝烟之下，这里的痛苦仍在继续。（翻译整理：张猛）

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