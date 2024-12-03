人民网东京12月3日电 （记者朱玥颖）12月2日，由中国外文局和日本言论NPO共同实施的第二十届“北京—东京论坛”中日关系舆论调查结果在日本东京发布。中国外文局有关负责人对中方调查数据、调查基本情况和主要调查发现进行说明。日本言论NPO、北京零点有数负责人出席发布会。

调查结果显示，经贸合作仍然是中日关系的压舱石和推进器，两国超半数受访者视对方为本国重要经贸伙伴。51.8%的中国受访者和58.0%的日本受访者重视对方国家是世界主要经济体和本国重要贸易伙伴。50.8%的中国受访者认可两国经济和产业依存度高，拥有众多共同利益。65.3%的日本受访者认为日中经济合作对日本的未来很重要。

调查结果显示，访问过对方国家的两国受访者比例均有所增加。两国绝大部分受访者至今没有访问过对方国家（中国受访者为82.1%，日本受访者为88.0%），但均较去年有所下降（中国受访者为88.6%，日本受访者为88.2%）。有过访日经历的中国受访者中，集中在过去1年内到访日本的比例为51.9%；有过访华经历的日本受访者中，访华经历集中在11年前及以上的比例为66.7%。学者、研究者之间的交流（39.9%），民营企业间的人才交流（38.6%）以及为改善两国关系、解决各种问题而开展的民间对话（38.1%）等，是中国受访者眼中重要的民间交往方式。日本受访者选择最多的依次为文化、音乐、艺术领域的民间交流（53.7%），互派留学生（47.4%）以及为改善两国关系、解决各种问题而开展的民间对话（39.3%）。

调查结果显示，中美关系波及中日关系的倾向愈发明显，日本受访者对本国外交政策保持平衡中立的呼声较高。面对美日同盟深度绑定的种种做法，37.8%的日本受访者认为“中日两国应将中美关系的影响控制在最小范围，促进中日合作”，较2023年（29.0%）上升8.8个百分点。62.2%的日本受访者认为“日本不应在中美之间选边站队，而应努力推动世界合作的发展”，较2023年（58.0%）上升4.2个百分点，大幅超过选择“更重视美国”的比例（18.7%）。日本受访者的这种中立意向得到了中日与美日两组双边关系重要性比较调查的结果印证，这无疑是对当前复杂国际格局下日本民众理性与独立判断的深刻体现。

当前，中日关系处于改善发展的关键时期，未来双方将全面推进战略互惠关系并构建建设性稳定关系。面向未来，中日双方应抓住契机，以更加包容和友善的态度，加强各层级、多领域交流，推动两国民众更好地相互了解，合力应对全球性挑战，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。

此次调查于2024年10月中旬至11月上旬在中日两国同步进行。中方调查继续由中国外文局当代中国与世界研究院组织，北京零点有数数据科技股份有限公司实施完成。中方调查在北京、上海、广州、郑州、武汉、南京、沈阳、西安、成都与青岛等10座城市进行，调查采用随机抽样方法，规定总样本量为1500份。

“北京—东京论坛”自2005年以来已经成功举办十九届，是目前中日间规模最大、层次最高的公共外交和民间交流平台之一。第二十届“北京—东京论坛”将于12月4日至5日在日本东京举行。本届论坛的主题为“中日携手推动重塑多边框架下的国际和平秩序”。来自中日两国的众多专家学者将围绕双边政治与外交、经贸、安全、数字经济、媒体、青年对话、和平秩序和多边合作等议题展开探讨，为中日关系的发展和世界性问题的解决贡献智慧。

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