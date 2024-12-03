人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

赛诺菲宣布对华投资10亿欧元 新建胰岛素生产基地

2024年12月03日09:31 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京12月2日电 （记者龚鸣）12月2日，法国赛诺菲集团与北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区签署合作备忘录，将投资约10亿欧元设立全新生产制造基地，创造了集团在华最大单笔投资纪录。

据介绍，该生产基地将提升胰岛素本地端到端生产制造能力，重点服务本土糖尿病患者的胰岛素用药需求。这是赛诺菲在北京的第2家生产基地、在中国的第4个生产供应基地，标志着集团在华发展的又一重要里程碑，彰显了深耕中国长期发展的承诺和信心。

赛诺菲董事会主席吴棣言表示：“很高兴在中法建交60周年这一重要年份宣布这项投资。赛诺菲坚定看好中国市场的长期发展。中国政府秉持对外开放和鼓励创新的政策，为外资企业营造的良好营商环境，为赛诺菲深度参与中国经济发展、助力医药产业高质量发展注入强大信心。我们希望赛诺菲不断扩展的生产供应布局能够增强赛诺菲与中国本土产业链上下游的合作，为中国医药健康产业发展带来长久助力。”

首席执行官韩保罗表示：“这将是我们在全球范围内进行的最大投资之一。中国政府创造了一个可以进行投资和长期规划的环境。”

北京经开区有关负责人表示，将持续优化营商环境，营造开放包容的产业生态，支持跨国药企选择北京、投资亦庄，共绘医药健康产业发展新蓝图。

赛诺菲是一家总部位于法国的跨国制药企业，目前在国内拥有多家生产基地和研发基地。其中，位于北京经济技术开发区的赛诺菲北京生产基地历经近30年发展，已成为赛诺菲在亚太地区最大的胰岛素注射剂生产基地，产品覆盖糖尿病、心血管、内科及肿瘤等多个领域。

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部