人民网北京12月2日电 （记者龚鸣）12月2日，法国赛诺菲集团与北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区签署合作备忘录，将投资约10亿欧元设立全新生产制造基地，创造了集团在华最大单笔投资纪录。

据介绍，该生产基地将提升胰岛素本地端到端生产制造能力，重点服务本土糖尿病患者的胰岛素用药需求。这是赛诺菲在北京的第2家生产基地、在中国的第4个生产供应基地，标志着集团在华发展的又一重要里程碑，彰显了深耕中国长期发展的承诺和信心。

赛诺菲董事会主席吴棣言表示：“很高兴在中法建交60周年这一重要年份宣布这项投资。赛诺菲坚定看好中国市场的长期发展。中国政府秉持对外开放和鼓励创新的政策，为外资企业营造的良好营商环境，为赛诺菲深度参与中国经济发展、助力医药产业高质量发展注入强大信心。我们希望赛诺菲不断扩展的生产供应布局能够增强赛诺菲与中国本土产业链上下游的合作，为中国医药健康产业发展带来长久助力。”

首席执行官韩保罗表示：“这将是我们在全球范围内进行的最大投资之一。中国政府创造了一个可以进行投资和长期规划的环境。”

北京经开区有关负责人表示，将持续优化营商环境，营造开放包容的产业生态，支持跨国药企选择北京、投资亦庄，共绘医药健康产业发展新蓝图。

赛诺菲是一家总部位于法国的跨国制药企业，目前在国内拥有多家生产基地和研发基地。其中，位于北京经济技术开发区的赛诺菲北京生产基地历经近30年发展，已成为赛诺菲在亚太地区最大的胰岛素注射剂生产基地，产品覆盖糖尿病、心血管、内科及肿瘤等多个领域。

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