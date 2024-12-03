人民网记者 吴思萱

智利农业部副部长伊格纳西亚·费尔南德斯·格迪卡（Ignacia Fernández Gatica）接受人民网记者专访。人民网记者 吴思萱摄

“这是我第一次来华访问，在与中国不同部门、企业和人员的交往中，体会到了两国间长期以来形成的相互信任，浓浓的人情味让我倍感温暖。”智利农业部副部长伊格纳西娅·费尔南德斯（Ignacia Fernández）在第九届“智利周”活动开幕式上接受人民网专访时称赞。

费尔南德斯表示，智利和中国的双边关系历久弥坚，在政治、经济、文化领域始终保持友好往来。智利是第一个同新中国建交的南美国家，也是第一个就中国加入世贸组织签署双边协定、第一个承认中国完全市场经济地位的拉美国家，还是世界上第一个同中国签署自贸协定并实现升级的国家。

费尔南德斯说：“智利十分重视中国市场，看到了中国在不断提升对外开放水平方面所做的努力，中国的对外开放促进了智中双边贸易往来。”她高度评价智中双边务实合作日益密切、成果更加丰硕，认为不断开放的中国市场对智利出口非常重要，希望继续加强智利农产品的对华出口优势。

中国是智利第一大贸易伙伴，两国农业合作潜力巨大。费尔南德斯指出，第九届“智利周”活动于2024年12月1日至12月7日分别在北京、杭州、成都、广州开展，其举办城市数量和辐射范围不断增加。智利驻华大使毛里西奥·乌尔塔多（Mauricio Hurtado）、智利出口促进总局局长伊格纳西奥·费尔南德斯（Ignacio Fernández）等智利官员，和智利葡萄酒、新鲜水果、猪肉、牛肉、三文鱼、贻贝等多个行业协会以及20多家企业，共同参与本届“智利周”的多场活动。活动涉及食品、旅游、农业、能源、创新经济等领域，双方各界人士将开展更深入的交流对话。

费尔南德斯期待通过此次访华和“智利周”活动加深双边合作。“智利为中国市场提供更多消费选择，不仅有智利的新鲜水果和肉类等初级农产品，还有很多赋能技术与创新的加工农产品。希望两国间达成更多合作意向，为双边经贸往来带来更广阔的合作空间，进一步增进彼此友谊和相互信任。”

费尔南德斯强调，智利高度重视出口农产品的质量安全。“智利农产品在质量上精准对标消费者日益增长的高需求，积极推动智利输华产品高质量、多元化、可持续发展。”

智利是最早加入共建“一带一路”倡议的拉美国家之一。在费尔南德斯看来，共建“一带一路”倡议为智中双边关系的发展带来更多机遇，双方在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通方面硕果累累。费尔南德斯相信，在共建“一带一路”倡议下，未来智中两国仍将是彼此信赖、合作共赢的好伙伴。

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