人民网约翰内斯堡12月2日电 （记者邹松）海信南非公司与南非西开普省等共同建设的海信文化博物馆11月27日在开普敦正式落成。山东省委常委、副省长张海波，中国驻开普敦副总领事汤长安，西开普省文体部部长里卡多·麦肯齐，海信中东非大区副总经理刘巍等出席开馆仪式。

博物馆落成仪式现场。海信南非公司供图

海信文化博物馆位于开普敦市中心，集中展示了自20世纪60年代以来显示技术和智能家电的演进历程，其中既有早期功能相对单一的老家电，又有海信激光电视、AI画质电视、高端制冰冰箱等未来感十足的黑科技产品，让人们在过去与未来的时空切换中感受科技的进步和时代的变迁。

海信显示技术展示画作。海信南非公司供图

此外，海信与开普敦数字艺术学院合作，用先进的显示技术展示应届毕业生的画作，吸引了不少当地市民驻足观赏。无弦竖琴等科普展项趣味十足，让人们在互动体验中感受科技的奥秘。

海信智能冰箱吸引南非人。海信南非公司供图

“博物馆是保护和传承人类文明的重要场所，是连接过去、现在和未来的桥梁纽带。”张海波表示，海信作为山东企业“走出去”的杰出代表，在国际化经贸合作方面走在前列。海信文化博物馆的落成为深化中南文化交流、拓展经贸合作提供了一个重要窗口，希望海信以此为契机更好地讲好中国企业走向世界的故事，同时抓住中南合作新机遇，积极打造中南合作新典范，为推动中国品牌走向世界贡献更大力量。

南非嘉宾称赞博物馆将加深南中交流合作。海信南非公司供图

“海信文化博物馆是跨越国家和文化的成果，恰恰体现了创新与文化相结合所带来的巨大成就。”南非西开普省文体部部长里卡多·麦肯齐表示，海信文化博物馆通过互动产品打造创意空间，将吸引所有年龄段的参观者，为他们带来一场技术与文化融合之旅。它的落成，能更好地弥合文化和地理的鸿沟，加深南非与中国之间的交流合作；以创新为引领，这所博物馆将激励南非的年轻人探索编码、动画和创新艺术等领域，进一步促进个人成长和经济发展。

活动现场，山东省政府代表团向海信文化博物馆捐赠文博资源，推动山东省和西开普省文明交流、文化交流迈向新的台阶。2023年9月，南非西开普省长艾伦·温迪率代表团在中方访问期间专程走访海信，赞扬海信在南非多年来投身社会公益事业发展，并与海信国际营销公司领导就筹建海信文化馆进一步丰富南非青少年文化教育生活达成共识。在文化馆的建馆选址落地过程中，西开普省与山东省等相关部门提供了多方位支持。

南非是海信全球化布局的首站，自1996年海信正式成立南非公司至今，海信已扎根南非市场28年，始终用心做产品善待用户、用心做经营善待员工、用心做公益善待社会，架起民心相通的桥梁。海信南非工业园是南非40年来中资企业投资额最大的家用电器制造工厂，在当地创造1000多个直接就业机会。

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