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生活在中国 | 跨越中法文化的烹饪艺术家

孙鸿宇 周琳佳
2024年12月03日09:02 | 来源：人民网-国际频道
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坐落在北京半岛酒店的JING餐厅，有一位极具创造力与激情的厨师——威廉（William Mahi）。他来自法国巴斯克地区的巴约讷，不仅仅是餐厅的主厨，更是中法文化交汇的见证者与推动者。

威廉从小便爱上了烹饪，8岁时便开始为家人下厨。13岁那年，他决心走上一条不同的道路，接受专业的烹饪培训。尽管当时父母并不完全支持，但威廉对烹饪的热爱没有改变。幸运的是，他的决心最终得到了回报。

他在年轻时就开始了系统的烹饪学习，并在过去的10年中找到了属于自己的风格。随着时间的推移，威廉进一步打磨烹饪技艺，他的创作也不断深化，直到他来到了中国——一个他一直渴望探索的地方。

威廉相信，美食不仅是享受味蕾的体验，更是连接人与人之间的纽带。无论是庆祝生日、结婚纪念日，还是与朋友或家人共享美好时光，美食都充当着促进沟通与交流的角色。在他看来，分享美食是文化的重要组成部分，也是传承美食的途径。

威廉表示，中餐在法国非常受欢迎，从巴黎到里昂，许多餐馆都提供地道的中餐，这不仅是中国美食的传播，也展示了两国之间对彼此文化的好奇与欣赏。在中国，他感受到了尊重与热情。

在中国的8年生活中，威廉不仅见证了中国的飞速发展，也亲身体验了这片土地的安宁与繁荣。他认为，中国经济发展令人瞩目，发展经验为世界提供了范例。在他看来，中国的发展进步不仅仅体现在物质的富裕上，更体现在社会的稳定和人民的幸福感中。

威廉的烹饪之路充满激情与挑战。他以美食为载体，融会贯通法中两国文化，并见证了中国的崛起。作为一名厨师，威廉以每一道菜肴，传递对中国文化的尊重与喜爱。他期待未来能够继续以美食和文化搭建两国交流互鉴的桥梁，推动全球对话，促进世界的共同繁荣与和平。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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