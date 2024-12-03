本报电（林杨）第七届“清华会讲”近日在北京举行，海内外数十名专家学者会聚清华大学，围绕“人工智能的发展、安全与治理——科学与人文对话”主题进行深入探讨和交流。

清华大学前校长、中国科学院院士、清华会讲顾问委员会主席顾秉林表示，在人工智能成为经济发展的重要驱动和新产业崛起的发展引擎背景下，如何及时把握和紧紧跟上人工智能等高新科技的飞速发展以及如何解决安全隐患与治理挑战等问题值得关注。

韩国SK集团首席副会长、清华会讲顾问委员会主席崔再源表示，人工智能的触角已经深入到社会生活的方方面面，极大地提升了生产效率，改善了人们的生活质量。人工智能带来的挑战与问题也日益凸显，安全、治理、科学与人文之间的对话与平衡成了我们不得不面对的重要课题。

参与本届论坛的韩国统计厅前厅长、首尔大学经济学教授柳根宽强调，“从韩国经济发展的角度来看，为了扩大韩国人工智能产业发展潜力，必定需要更大的市场规模，而中国在这一角度是不可或缺的。”

多次参与该论坛的韩国高等教育财团前事务总长金在烈强调了与中国合作的必要性。他表示，中国高校和科技界在人工智能方面的成果有目共睹，中韩两国高校应该站在科技合作的最前沿。

本届会讲由清华大学主办。自2018年创办以来，“清华会讲”已成功举办七届。

(责编：贾文婷、崔译戈)